¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Î»öÎã¤â¾Ò²ð¡ªKELA¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÌ¾¸Å²°¥»¥ß¥Ê¡¼¡×

KELA³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈUltra Red Ltd.¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü(¿å)¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¤Æ¡ÖKELA¥°¥ë¡¼¥× Active Cyber Defense¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤ò³«ºÅ¡£
¡ÖÀ¤³¦¤ÎÈÈºá½¸ÃÄ¤«¤éÁÀ¤ï¤ì¤ëÆüËÜ´ë¶È¡¢Àè¼êËÉ¸æ¤ÎºÇ¿·¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤È¤Ï¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ç½Æ°Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ¤ÎºÇ¿·»öÎã¤ä¼ÂÁ©Åª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
KELA¥°¥ë¡¼¥×¡ÖActive Cyber DefenseÌ¾¸Å²°¥»¥ß¥Ê¡¼¡×
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î21Æü(¿å) ¥»¥ß¥Ê¡¼ 14:30¡Á16:30(¼õÉÕ³«»Ï14:00)¡¿º©¿Æ²ñ 17:00¡Á
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹APÌ¾¸Å²°(WebinarÆ±»þ³«ºÅ)
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡¿»öÁ°ÅÐÏ¿À©
¿½¤·¹þ¤ßURL¡§ https://info.ke-la.com/jp-nagoya-seminar-2026
ÆüËÜ´ë¶È¤òÁÀ¤Ã¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤¬µÞÁý¤¹¤ëÃæ¡¢½¾Íè¤ÎÁ´Êý°ÌÅª¤ÊËÉ¸æ¤ä¿¯Æþ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î¼õÆ°ÅªÂÐ±þ¤Ç¤Ï¡¢¿Ê²½¤·¤¿ºÇ¿·¡¦ÀèÃ¼¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÛµÞÅÙ¤È½ÅÍ×ÅÙ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¸úÎ¨Åª¡¦Ç½Æ°Åª¤ÊÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢ACDË¡(Active Cyber DefenseÇ½Æ°Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ)¤ÎÀ®Î©¤È¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜ¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢CTI(¥µ¥¤¥Ð¡¼¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹)¡¢ASM(¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¦¥µ¡¼¥Õ¥§¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È)¡¢CTEM(·ÑÂ³Åª¶¼°Ò¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥¸¥ã¡¼´ÉÍý)¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈALEX¤Ê¤É¤ò¶î»È¤·¤¿¡ÖÇ½Æ°Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ¡×¤ÎºÇ¿·»öÎã¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬²òÀâ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ
¡Ú¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤È¾ðÊóÀà¼è·¿¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Ø¤ÎÀè¼êËÉ¸æ¡Û
KELA³ô¼°²ñ¼Ò Sales Engineer ¾åÌî Î´¹¬»á¤¬ÅÐÃÅ¡£
¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¾ðÊóÀà¼è·¿¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ë½é´ü¿¯Æþ¤ËÂÐ¤·¡¢¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¹¶·âÁ°¤Ë¸¡ÃÎ¡¦ÂÐ½è¤¹¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¾Ò²ð¡£
¼ÂºÝ¤Î¹¶·â»öÎã¤äºÇ¿·¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸ò¤¨¡¢Àè¼ê¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ÎËÉ¸æÀïÎ¬¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹¶·â¼ÔÍ¥°Ì¤ÊÃæ¤Ç¤Î¼é¤êÊý¡Û
ULTRA RED Ltd. ¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ ¶¶ËÜ ¸°ìÏº»á¤¬ÅÐÃÅ¡£
DX¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¤¬¤êÂ³¤±¤ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Õ¥§¥¹¡¢ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥»¥Ã¥È¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£
CTEM(·ÑÂ³Åª¶¼°Ò¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥¸¥ã¡¼´ÉÍý)¤Ë¤è¤ëÀÑ¶ËÅª¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ¤ÎÉ¬Í×À¤äÍøÅÀ¡¢¿Ê¤áÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»öÎã¹Ö±é¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ë¡¼¥× ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉô ¾£ß· È»À¡ÍÍ¤¬ÅÐÃÅ¡£
¡ÖULTRA RED¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Õ¥§¥¹ËÐÌÇ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ±¼Ò¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¡£
Æ³ÆþÇØ·Ê¤äÀ®²Ì¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
KELA¤ª¤è¤ÓULTRA RED¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KELA(KELA Research and Strategy)¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥µ¥¤¥Ð¡¼¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹´ë¶È¡£
ÆÈ¼«¤Î¼«Æ°²½¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¹âÅÙ¤Ê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¶¼°Ò¤ò´Æ»ë¡¦ÄÉÀ×¤·¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ULTRA RED(ULTRA RED Ltd.)¤Ï¡¢À¤³¦Í¿ô¤ÎCTEM¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¡£
¹¶·âÂÐ¾ÝÎÎ°è¤Î¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ËÈæÎà¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¥ã¥ó¿¼ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¡¢ºÇ¶¯¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÄê°÷¤Ï30Ì¾¡¢Webinar¤Ï60Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤È¼ÂÁ©»öÎã¤ò³Ø¤Ù¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
KELA¥°¥ë¡¼¥×¡ÖActive Cyber DefenseÌ¾¸Å²°¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
