佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の6日の天気をお伝えします。



「早咲きの菜の花」

私は4月5日生まれで、菜の花が満開だったことから「菜乃花」と名付けられました。普通は春先にかけて見頃を迎える菜の花ですが、福岡市東区の海の中道海浜公園では寒空の下、およそ15万本の早咲きの菜の花が咲き始めています。開花時期が異なる品種の種を混合して栽培することで、長い期間楽しめるように工夫しているということです。ことしの開花状況は例年通りで、見頃は今月中旬から3月上旬まで続きます。



「天気の予想」

朝は雲の多いところも次第にとれてきて、日中はきれいな青空が広がるでしょう。傘の出番はなさそうです。



「洗濯物はどうなのか？」

日差しがたっぷり届きます。洗濯物は外に干せそうです。水曜日は雲が広がるため、貴重な日差しとなるでしょう。



「気温はどうなのか？」

最高気温は5日と同じくらいのところが多いでしょう。11℃から12℃くらいで、平年並みのこの時期らしい寒さとなりそうです。



「なのか間予報」

この先、しばらくは冬らしい寒さが続きます。朝は身に染みる寒さで、内陸の地域では氷点下の日もありそうです。また、週末の3連休は前線や低気圧の影響で雲が広がりやすく、にわか雨や雪の時間もあるかもしれません。