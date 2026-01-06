1年以内の婚約を目指す！結婚相談所マリーミー「婚活アドバイス」

結婚相談所マリーミーは、2026年に結婚したい人へ向けた具体的なアドバイスを発表。

累計1,200組以上の成婚実績を持ち、『ザ・ノンフィクション』など多数のメディア出演でも知られる代表・植草美幸氏による、成婚への指針が公開されました。

結婚相談所マリーミー「2026年婚活アドバイス」

年末年始の帰省シーズンを経て、結婚への意欲が高まるこの時期。

マリーミーでは、2026年こそ結婚したいと願う人々に対し、実践的な心構えと行動指針を提言しています。

具体的な目標設定と短期集中

帰省先で友人の結婚や出産の報告に触れ、自身の結婚を意識する人が多い年始。

重要なのは、最初に具体的な目標を立てることです。

相手の都合や引っ越しなどのプロセスを考慮し、「一年以内に結婚相手を見つけて婚約する」といった明確な期限を設定することが推奨されます。

目標設定後は、周囲への公言、結婚相談所の活用、婚活パーティーへの参加など、あらゆる手段を駆使して短期集中で行動することが求められます。

「会うだけ婚活」への警鐘

一方で、多くの人と会うことだけに注力し、疲弊してしまう「会うだけ婚活」には注意が必要です。

同じ相手とデートを重ねても、深い話をせずに回数だけが増えていくケースは、成婚に結びつかない時間の浪費になりかねません。

一緒に出かけることで満足せず、中身のある対話が不可欠です。

成功の鍵は「聞くこと」を決めること

効率的かつ有意義な婚活のためには、事前に「聞くこと」を決めておくのが有効です。

例えば、「平日のスケジュール」を質問することで、相手の生活習慣、職場との距離、金銭感覚などを推測可能。

容姿や趣味だけでなく、自分が望む結婚生活から逆算し、共に歩める相手かどうかを見極める視点が重要です。

婚活と恋愛を分けて考え、1人か2人と深くじっくり話すことが成婚への近道となります。

マリーミー代表：植草美幸氏について

恋愛・婚活アドバイザーであり、株式会社エムエスピー代表取締役。

1995年に人材派遣会社を創業し、そのコーディネート力を活かして2009年に結婚相談所マリーミーをスタート。

業界平均15％と言われる中で約80％という高い成婚率を誇り、年間2,000人以上へのアドバイスを行っています。

明確な目標設定と、生活を見据えた対話の重要性。

数多くの成婚を見届けてきたプロフェッショナルならではの視点は、真剣に結婚を望む人々の背中を押してくれます。

結婚相談所マリーミー「2026年婚活アドバイス」の紹介でした。

