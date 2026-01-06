【新春直撃インタビュー】

ウクライナ出身の安青錦新大は柔道出身のテクニシャン…日本語の習熟は「恐ろしく早い」と評判

昨年11月場所で自身初の賜杯を抱き、昇進を果たした新大関の安青錦。「周りから『大関』と呼ばれることにも慣れました」と話しているが、角界ではさらにその上の横綱昇進も期待されている。稽古始め翌日の昨4日は早速、荒汐部屋に出稽古に赴き、若元春や若隆景の兄弟幕内と相撲を取った。そんな新大関に現状や今後の課題などを聞いた。

◇ ◇ ◇

──大関昇進について、周囲の反応はどうでしたか？

「親方（師匠の安治川親方=元関脇安美錦）とおかみさんは普通に『おめでとう』と笑顔で祝福してくれました。もちろん、さらに上の地位も目指しているので、親方もそのつもりだと思います」

──ウクライナ出身で今はドイツに住んでいる両親に報告は？

「もちろん、しました。大関の地位について100％理解してはいないと思いますけど、相撲で上の地位、横綱の1個前という感じだと思います」

──家族が来日する予定は？

「大体、1年に1回は会うようにしています。2025年は6月に来ました。次の予定はまだ決まっていません」

──日本ではゲン担ぎをする力士が少なくない。大関はどうですか？

「ゲン担ぎをしないことが、僕のゲン担ぎですね。まったくないし、気にしてないです。ウクライナにもどこでも、そういう（ゲン担ぎの）文化はありますよ。でも、しないと決めていたし、親方からも『そういうのは意味がないから』と言われました」

──ウクライナ時代から、気にならないタイプだったのですか？

「そうですね。もし、それ（ルーティン）を忘れたら、不安になっちゃう。それが嫌だったので」

──大関のウクライナ時代の記事を読みました。ワージャ・ディナウリさんという相撲指導者が……。

「ダイアウリ。ダ・イ・ア・ウ・リ、です」

──そのダイアウリさんが、低い前傾姿勢の相撲を「これがビンニツァ（安青錦の故郷）の相撲だ」と話していました。

「そうですね。今の方がだいぶ幅が広がっていますけど。技も覚えましたから。ただ、相撲を始めた子どもの頃から、低かったことは低かったですね。ウクライナにいた頃から、今のような相撲が多かったです」

──純粋な疑問ですが、腰を痛めませんか？

「全然。鍛えれば大丈夫です（笑）」

──まわしを掴む握力の強さも評価されています。

「握力はレスリングをやっていた頃から強かったですね。まあ、子どもの頃からいろいろなスポーツをやっていたから、自然と強くなったのだと思います」

──相撲やレスリングのほかに、どんなスポーツをしていたのですか？

「よくサッカーをしていましたね。サッカーは好きなんです」

──今年6月のサッカーW杯で、日本とウクライナは勝ち進めば対戦する可能性がありますね。

「いい試合を期待しています（笑）」

──立ち合いについてお聞きします。大関は頭からガツンと当たらず、手を出しながら頭をつける立ち合いが多いですが……。

「頭から当たってない……そうですか？」

──そういった意見も少なくない。

「まあ……いろいろな立ち合いがありますから。相手をパワーではじく立ち合い？ まあ、はい。今、いろいろやっていますので」

■体が勝手に動く感覚です

──昨年5月の本紙・日刊ゲンダイのインタビューでは「145キロは欲しい」と話していましたが、今の体重は？

「142、3キロです」

──当時は140キロ手前。体重が増えにくいタイプですか？

「僕は元々細いので、増えにくいタイプだと思っています。今は無理やり太っている。食べる量が少ないと、すぐに減る」

──元横綱の若乃花氏との対談で、「体重を増やし過ぎると動けなくなる」と指摘されていました。

「それは稽古をすれば大丈夫だと思います。体を大きくするだけなら、メシを食べれば大きくなると思う。でも、稽古もしているので。稽古をしながら一気に5キロや10キロ増えることはない。少しずつ、稽古しながら太っていけば大丈夫だと思います。今年中に145キロに届けばいいかな、と。150キロまでいければいいけど、難しいと思います」

──これまで横綱戦は優勝決定戦も含めて4勝3敗。大の里には0勝3敗です。

「そこはまあ、横綱なんで強いですから」

──逆に豊昇龍には4勝無敗。目まぐるしい攻防が人気です。

「自分は特に意識したことはないです。自分の力を精いっぱい出しているだけなので」

──横綱になるために必要なものは。

「今までやってきたことを2倍、3倍やっていかないといけない。純粋な稽古ですね」

──代名詞になりつつある内無双は昨年だけで4回。多彩な技が注目されていますが……。

「あれは狙ってというより、体が勝手に動く感覚です。でも、横綱になるためには足りないものだらけ。すべて足りないですよ。いい技で勝っても押し出しで勝っても、勝ちは勝ち。技にこだわったことはないんです」

（聞き手=阿川大／日刊ゲンダイ）

◇ ◇ ◇

昨年5月に行った安青錦へのインタビュー記事は日刊ゲンダイDIGITALで公開中。そこでは「腹違い」といったマニアックな単語を使いこなす安青錦がどのように日本語を習得したのかなどについても語られている。

