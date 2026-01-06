±üÆþÀ¥·ÌÎ®¤Î¿·¤¿¤Ê¸òÎ®¤Î¾ì¡ªFORESTON¡ÖOIRASE BASE¡×
FORESTON¤Ï¡¢2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)¡¢±üÆþÀ¥¥¨¥ê¥¢¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ÎµòÅÀ»öÌ³½ê¤È¤Ê¤ë¡ØFORESTON -OIRASE BASE-¡Ù¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÈ¯ÃåµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«Á³´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¡Ö¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡×¤òÊ»Àß¤·¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤äÎ¹¹Ô¼Ô¤¬µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
FORESTON¡ÖFORESTON -OIRASE BASE-¡×
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)
½êºßÃÏ¡§ÀÄ¿¹¸©½½ÏÂÅÄ»ÔÂç»ú±üÀ¥»ú¾Æ»³64-179
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡§00¡Á16¡§00(²ÐÍËÄêµÙ)
±üÆþÀ¥·ÌÎ®¤ò¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¡¢¾¯¿Í¿ôÀ©¤Î¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ëFORESTON¡£
¡Ö±üÆþÀ¥¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥²¥¹¥È¤ÎÆü¾ï¤¬¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿·¤¿¤Ê³èÆ°µòÅÀ¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ØOIRASE BASE¡Ù¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤È¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÎ®¤Î¾ìÁÏ½Ð¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î°ÕµÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å
¥Ä¥¢¡¼¤Î½àÈ÷¡¢½¸¹ç¡¢»öÁ°¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¹Ô¤¦´Ä¶¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
µòÅÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¬¥¤¥É¤Î³èÆ°µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
Å·¸õ¤äÍ·ÊâÆ»¤Ê¤É¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾ðÊó¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ä¥¢¡¼ºÅ¹Ô»þ¤Î¿×Â®¤Ê¥ê¥¹¥¯ÇÄ°®¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸òÎ®¤Î¾ì¡Ö¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡×
»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¡¢À¸ÂÖ·Ï¡¢¿¢Êª¡¢ÃÏ¼Á¡¢Ê¸²½¤Ê¤É¤ò°·¤¦¡Ö¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡×¤ò¾ïÀß¡£
±üÆþÀ¥¤Î¼«Á³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤ä¹ñÆâ³°¤«¤é¤Î¥²¥¹¥È¤¬½¸¤¤¡¢¸òÎ®¤ä³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¾ì¤È¤·¤Æ³«Êü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
FORESTON¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FORESTON¤Ï¡¢¡Ö¡ØFOREST+ON¡Ù¼«Á³¤Ø¤Î¹¥´ñ¿´¡£¤½¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢±üÆþÀ¥·ÌÎ®¤Ç¤Î¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤òÅ¸³«¡£
¥²¥¹¥È¤Î¹¥´ñ¿´¤ò°ú¤½Ð¤¹¥¬¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¾¯¿Í¿ôÀ©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¡¢¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë´ð¤Å¤¯¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊóÄó¶¡¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±üÆþÀ¥¤Î¼«Á³¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¡£
Ë¤«¤Ê¼«Á³ÂÎ¸³¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
FORESTON¡ÖFORESTON -OIRASE BASE-¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
