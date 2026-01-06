強さと輝きを表現！CatfightRonald×AMORESY「コラボ競泳水着」

CatfightRonaldとAMORESYは、2025年12月25日より、コラボレーションした新型競泳水着(レオタード)3種の販売を開始。

女性の美しさと強さを探求する映像制作ブランドと、高品質なスパンデックス生地に定評のあるアパレルメーカーによる、機能美と魅せる要素を融合させたアイテムです。

CatfightRonald×AMORESY「コラボ競泳水着」

発売日：2025年12月25日

販売場所：Amazon、AMORESY取扱店 他

長年「闘う女性」を撮り、イベントをプロデュースしてきたCatfightRonaldだからこそ分かる“現場の声”を反映したデザインと、AMORESYが誇る高品質なスパンデックス生地が融合。

製品コンセプトに「Strength & Shine(強さと輝き)」を掲げ、CatfightRonaldが追求してきた「強さ・美しさ」と、AMORESY素材の「輝き」を最大限に引き出しています。

従来の競泳水着の機能美を尊重しつつ、より大胆に、より美しく魅せるための工夫が随所に施されており、単なるスポーツウェアの枠を超えて着用者のボディラインを力強く演出します。

CatfightRonaldファンサイト内で連載中の漫画「neo fighting standard」のキャラクターたちがコラボコスチュームを着用したイメージヴィジュアルも公開されています。

全モデル共通カラーとして、レッド、ブルー、ゴールド、シルバーの全4色が展開されます。

SKU-160：Blaze Backless Swimsuit Leotard

「王道を、もっと大胆に。」をテーマにした、進化したオーソドックススタイル。

オーソドックスな競泳スタイルをベースに、胸元へ大胆なV字カットを施し、デコルテを美しく強調。

一方で、ヒップラインはあえて低めのカットに設定して安心感のあるカバー力を実現し、腰元のサイドラインでウエストをシャープに見せています。

価格：10,750円(税込)

サイズ：M／L

SKU-161：Riot Keyhole Cutout Backless Swimsuit Leotard

「可愛いだけじゃない、意志のあるスタイル。」を表現した、計算されたホールデザイン。

サイドラインによる視覚効果でスリムなシルエットを作り出し、胸元には計算し尽くされたキーホールを配置。

肌をチラリと覗かせることで、ヘルシーな可愛らしさとスポーティな躍動感を両立させています。

価格：11,750円(税込)

サイズ：M／L

SKU-162：Electra Keyhole Cutout Backless Swimsuit Leotard

「未来的なフォルムで、ボディラインを再構築する。」近未来的なボディスーツデザイン。

女性の曲線を最も美しく見せるために計算された本コレクションのハイエンドモデルです。

腹筋上部を覗かせるホールカットは引き締まったラインを強調しつつ、気になる下腹部はしっかりとカバー。

脚を長く見せるハイカット仕様と、バストを立体的に見せる視覚効果がプラスされています。

価格：12,850円(税込)

サイズ：M／L

現場の声から生まれた機能性と、素材の美しさが融合した新しいスタンダード。

体型を選ばず、着るだけで自信が湧いてくるデザインに注目です。

CatfightRonald×AMORESY「コラボ競泳水着」の紹介でした。

