手包みワンタン麺も！ラーメンショップマルキュー浜川崎店「1周年感謝祭」
ラーメンショップマルキュー浜川崎店は、2025年11月にオープン1周年を迎えたことを記念し、「1周年感謝祭」を開催。
2025年12月より、顧客への感謝還元として新企画や新メニューの提供を随時開始しています。
ラーメンショップマルキュー浜川崎店「1周年感謝祭」
開催期間：2025年12月より随時実施
開催場所：ラーメンショップマルキュー浜川崎店
川崎市川崎区に位置する同店が、1周年の節目に合わせて実施する感謝還元イベント。
「朝から栄養！朝こそパワーッ！」をテーマにした無料サービスや、こだわりが詰まった新メニューが多数登場しています。
今後も新企画や新メニューの開発が進行中とされており、さらなる展開にも注目が集まります。
無料！お替り自由！「朝ライスバー」
平日朝限定の太っ腹な企画として、「朝ライスバー」を実施中。
店舗カウンター上に設置されたコーナーで、客自身がご飯をよそうセルフサービススタイルです。
お替り自由となっており、「ラーメンとライスの相性バッチリ！」と、朝からガッツリ食べたい層に好評を博しています。
実施日時：月曜日〜金曜日(祝日除く) 7：00〜11：00
新登場「ワンタン麺」
お店でひとつひとつ手包みされた特製ワンタンを使用した新メニュー。
薄手の皮のつるっとしたのどごしと、ショウガや薬味を効かせた豚肉餡のおいしさが特徴。
肉汁あふれる味わいに、レンゲが止まらない一品です。
価格：1,000円(税込)
新登場「熟成白味噌ラーメン」
ほんのり甘い芳醇な香りが特徴の味噌ラーメンが登場。
北陸・富山県の味噌蔵がじっくり育んだ白味噌を使用しており、豚骨スープとの相性も抜群。
ココロの奥まであたたまる、味噌ラーメン好きも唸る仕上がりです。
価格：900円(税込)
店舗情報
【店名】
ラーメンショップマルキュー(◯内にQの文字)浜川崎店
【所在地】
〒210-0852 神奈川県川崎市川崎区鋼管通4-7-1
(鋼管通沿い。各線浜川崎駅より徒歩約7分)
【電話番号】
044-201-6058
【営業時間】
月曜日〜金曜日：7：00〜21：00
土曜・日曜・祝日：11：00〜21：00
Webページ： https://lin.ee/u8kN1Ol
1周年を迎え、さらなる進化を続けるラーメンショップマルキュー浜川崎店。
お得な朝ライスやこだわりの新メニューを味わいに、ぜひ足を運んでみてください。
「ラーメンショップマルキュー浜川崎店」の紹介でした。
