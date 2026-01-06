¥´¡¼¥°¥ëÂÐ±þ¡ªCATERPP¡ÖDOG EAR¡×
CATERPP(¥¥ã¥¿¡¼¥×)¤Ï¡¢2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë)¤è¤ê¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤¿¿Ê²½ÈÇSNOW HAT¡ÖDOG EAR(¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¼ª)¡×¤òÈ¯Çä¡£
¡ÖÈô¤Ð¤Ê¤¤Ë¹»Ò¡×¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡¢¥´¡¼¥°¥ëÂÐ±þ¥Ï¥Ã¥È¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
CATERPP¡ÖDOG EAR¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§CATERPP ¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È
2022Ç¯Åß¡¢¥×¥í¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼»°ÅçÍ¦µ¤»á¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿SNOW HAT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¡Ö¥´¡¼¥°¥ë¤òÃå¤±¤Ê¤¬¤é¥Ï¥Ã¥È¤òÈï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤ËÂÐ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÊÝ²¹À¤¬Íß¤·¤¤¡×¡Ö¼ª¤ò´°Á´¤ËºÉ¤°¤È´í¤Ê¤¤¡×¡ÖÄ¹´ü¥È¥ê¥Ã¥×¤Ç½¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¡¢µ¡Ç½À¤È¥ë¥Ã¥¯¥¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ÀäÌ¯¤ÊÊÝ²¹À¤È3¥ì¥¤¥ä¡¼ÁÇºà¤Ë¤è¤ë´°Á´ËÉ¸æ
¾¦ÉÊÌ¾¡ÖDOG EAR¡×¤ÎÍ³Íè¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿Âç¤¤á¤Î¥Ü¥¢¡Ö¼ª¡×¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
´°Á´¤Ë¼ª¤òºÉ¤°¤³¤È¤Ë¤è¤ë´í¸±À¤äÇ®¤Î¤³¤â¤ê¤òËÉ¤®¡¢¼«Á³¤Ë¿â¤é¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄø¤è¤¤ÊÝ²¹À¤ò¼Â¸½¡£
½Â¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ËÜÂÎ¤Ë¤ÏËÉ¿åÆ©¼¾À¤Î3¥ì¥¤¥ä¡¼¥Ê¥¤¥í¥ó¥¿¥Ã¥µ¡¼¤òºÎÍÑ¡£
ÂÑ¿å°µ20,000mm°Ê¾å¡¢Æ©¼¾ÅÙ18,000g/m2¡¦24»þ´Ö¤È¤¤¤¦ÀÇ½¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÉÉ÷¡¦ËÉ±øµ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£
¥ê¥Õ¥È¤«¤é¿â¤ì¤ë±ø¤ì¤¿¿åÅ©¤ä¿åÊÕ¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¥±¥¢¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
CATERPP½é¡¢Ä¶¾Ã½µ¡Ç½¡ÖNaiOdor(TM)¡×ÅëºÜ
Ä¹´ü¥Ð¥Ã¥¯¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤ä¥Ñ¥¦¥À¡¼¥È¥ê¥Ã¥×¤Ç¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë²è´üÅª¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢Ä¶¾Ã½µ¡Ç½¡ÖNaiOdor(TM)¡×¤ò¥¹¥Ù¥êºà¤ËºÎÍÑ¡£
5Ê¬¤Ç´À¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬È¾¸º¤·¡¢½¤¤¤Î¤â¤È¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¤¿¤á½¤¤Ìá¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Èô¤Ð¤Ê¤¤Àß·×¤È¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤ÊÈï¤ê¿´ÃÏ
ÆÃ¼ì¥³¡¼¥É¤È¥Þ¥¤¥¯¥í¥°¥ê¥Ã¥×¥Æ¡¼¥×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢Äù¤áÉÕ¤±´¶¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¡£
³êÁö»þ¤äÆü¾ï»È¤¤¤Ç¤âÈô¤Ð¤Ê¤¤ÀÇ½¤Ï¼Â¸³¤Ç¸¡¾ÚºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
È©¤Ë¿¨¤ì¤ëÆâÂ¦¤Ë¤Ï¡¢¥á¥Ã¥·¥å¤È¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¤¢¤ëµ¡Ç½À¸ÃÏ¤ò¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«Àß·×¤Î¥¹¥Ù¥ê¤òºÎÍÑ¡£
Å¬ÅÙ¤Ê¿½ÌÀ¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
ÊÒ¼ê¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤È¥´¡¼¥°¥ëÂÐ±þÀß·×
¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢º¸±¦¤É¤Á¤é¤Î¼ê¤Ç¤âÊÒ¼ê¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥µ¥¤¥ºÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¡£
¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ç¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÅ°ÄìÅª¤Ëºï¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤â¥´¡¼¥°¥ë¤ò²÷Å¬¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿¥¹¥ê¡¼¥Ö¤òÁõÈ÷¡£
¥Ü¥¢ÉÕ¤¥Õ¥é¥Ã¥×¤¬¥´¡¼¥°¥ë¥Ð¥ó¥É¤Î¼ª¤Ø¤Î´³¾Ä¤òÏÂ¤é¤²¤Þ¤¹¡£
¥´¡¼¥°¥ëÈóÁõÃå»þ¤Ë¤Ï¥¤¥ä¡¼¥Þ¥Õ¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ä¤Ð¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¥Ü¥¢¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¥´¡¼¥°¥ë¤Î·ä´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤Î¤òËÉ¤°ºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤È¥¹¥Ú¥Ã¥¯
CATERPP CONVert»ÅÍÍ¤Ë¤è¤ê¡¢¼è¤ê´¹¤¨ÀìÍÑ¥³¡¼¥É¤Ç¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¡£
¥·¥å¡¼¥ì¡¼¥¹¤Î±þµÞ½èÃÖ¤ä»ß·ì¡¢¥é¥ó¥¿¥ó¤ÎÄß¤ê²¼¤²¤Ê¤É¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤ÇÂ¿ÍÑÅÓ¤Ë³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
½ÅÎÌ¤Ï¤ï¤º¤«70-78g¤È¡¢¥ä¥¯¥ë¥È1ËÜÊ¬ÄøÅÙ¤Î·Ú¤µ¤Çµæ¶Ë¤Îµ¡Ç½Èþ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥«¥é¡¼Å¸³«¡Û
¥Õ¥í¡¼¥º¥ó ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¯¡¢¥¹¥Î¡¼¥¨¥¯¥ê¥å¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹ ¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È ¥°¥ì¡¼¡¢¥Ö¥Ã¥·¥å ¥Ö¥é¥¦¥ó
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
M(57cm)¡¢L(59cm)¡¢XL(62cm)
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢ÂÅ¶¨¤Ê¤¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡£
¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ç¤Î²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤ë¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ï¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
CATERPP¡ÖDOG EAR¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
