リーグ再開を喜ぶファンを目でも楽しませたのは、人気抜群の美女雀士だった。「大和証券Mリーグ2025-26」1月5日の第2試合にKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が出場。キラキラしたピアスで華やかさをアップし、圧倒的なスタイルとのマリアージュで新年からファンを魅了した。

【映像】キラキラピアスも映える高宮まりの圧巻ボディ

プロ雀士としてデビュー以来、不動の人気を誇る高宮。攻撃的な麻雀だけでなく、グラビア活動でも迫力あるボディを披露。いつしか2つをかけ合わせたようなところから、全身でぶつかっていくような戦い方を「ボディ麻雀」と称されることも増えた。

第1試合でチームメイトの佐々木寿人（連盟）がトップを取り、新年早々デイリーダブルという最高の形を目指したいチームは、第2試合に高宮を起用。すると耳にはキラキラしたピアスをつけ、サラサラなストレートヘアで入場。キュッとウエストが締まり、ボディラインが強調されたユニフォーム姿も、さらに映えた。

高宮の入場シーンは毎度、ファンからのコメントが殺到するのが恒例行事だが、この日も「まりしゃん素敵」「いいアングルだこれ」「ウエストほっそ」「役満スタイル」「かわいい」と喜びのファンに溢れていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

