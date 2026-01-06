新たな命の誕生を感じ取ったのか。元AKB48の西野未姫が1月4日、「スナックさざなみ」に生出演し、長女の異変を明かした。

【映像】西野未姫、妊娠に娘が気付いた？

この日、西野はSNSで第2子の妊娠を発表した。冒頭、進行役が「投稿を見たよ。おめでとう！」と祝福。西野は「ありがとうございます」と頭を下げ、「すごいよ。だって、ずっとここで妊婦、産んで、妊婦、産んでってずっとしてるよ、（スナック）さざなみで」と笑った。続けて、「去年（昨シーズン）はたまたま出産期間だけさざなみがなかったの」と回想。「私合わせじゃないの。たまたま日曜日にやってなくて、ミッドナイトボートが。だからさ、ちょっと来年（来シーズン）、どうなるのかなと思っちゃって」と述べた。

その流れで、進行役が「にこりちゃんもお姉ちゃんになるわけでしょ」と振ると、西野は「そうなのよ」と返答。「まだ言ってないの？」との確認には「言ってる。言ってるけど、わかってないのかな」としつつ、「でも、ちょっとなんか異変は…。すごい甘えん坊になったりした時期もあったから。いや、わかってるのかな」と語った。

西野は「妊娠が発覚してすぐくらいは、私よりばぁばのことが好きなのに、急に『ママ、ママ』になって」と回想。進行役が「すごいね。言ってないタイミングででしょ？」と驚く中、「あれは気付いてるのかな。感じ取ってるのかなって思うけどね」と振り返った。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

