明治×『美少女戦士セーラームーン』コラボ 描き下ろしイラスト使用パッケージが登場
明治のお菓子「アーモンドチョコレート」「マカダミアチョコレート」「明治ミルクチョコレートビックパック」の3商品と『美少女戦士セーラームーン』がコラボレーションしたオリジナルパッケージが、20日から発売される。
【画像】セーラー戦士6人の貴重な制服姿…劇場版場面カット
「アーモンドチョコレート」と「マカダミアチョコレート」のイラストは、今回のコラボ企画だけのために描き下ろされたイラストとなる。セーラー戦士の表情やポーズにも注目が集まる。
■限定パッケージの詳細は次の通り。
▼アーモンドチョコレート美少女戦士セーラームーン（全2絵柄）
・スーパーセーラームーン＆スーパーセーラーちびムーン
・スーパーセーラーマーズ＆スーパーセーラーヴィーナス
▼マカダミアチョコレート美少女戦士セーラームーン（全3絵柄）
・スーパーセーラーマーキュリー＆スーパーセーラージュピター
・スーパーセーラーウラヌス＆スーパーセーラーネプチューン
・スーパーセーラープルート＆スーパーセーラーサターン
▼明治ミルクチョコレートビックパック美少女戦士セーラームーン
セーラー10戦士がデザインされたオリジナルパッケージの明治ミルクチョコレートビッグパック。各戦士がデザインされている個包装は全10種＋シークレット1種。
