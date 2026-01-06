ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 島根原発2号機 放射性物質の放出はなし 建物への異常がないか確認… 島根原発2号機 放射性物質の放出はなし 建物への異常がないか確認中 島根原発2号機 放射性物質の放出はなし 建物への異常がないか確認中 2026年1月6日 10時50分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 中国電力によりますと、島根県松江市で稼働している島根原発2号機について、放射性物質の放出はなく、環境への影響はないということです。現在、建物への異常がないか確認中だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 置床工事, 大船, 思いやり, 慰霊祭, 介護タクシー, 法要, リペア工事, 老人ホーム, 射出成形機, 神事