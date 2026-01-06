ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】高市総理「官邸で連絡室を立ち上げている」 鳥取・島根… 【速報】高市総理「官邸で連絡室を立ち上げている」 鳥取・島根で震度５強の地震 【速報】高市総理「官邸で連絡室を立ち上げている」 鳥取・島根で震度５強の地震 2026年1月6日 10時48分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 鳥取県と島根県で震度5強を観測した地震を受け、高市総理はさきほど、「官邸でいま、連絡室を立ち上げている」と話しました。また、津波の心配はないとしています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 静岡, 寺田屋, 床暖房, グループウェア, マンション, 慰霊祭, 金属加工, 生花, 埼玉, 法要