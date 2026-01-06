ÄÚÁÒÍ³¹¬¡¡¡ÖM-1¡×¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¡Ä¥È¥ê¥ª³èÆ°¤Ë¸ÀµÚ¡¡ºòÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¡È²æ¤¬²È¤Î·ú¤ÆÄ¾¤·¡É¤Ï³ð¤ï¤º
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö²æ¤¬²È¡×¤ÎÄÚÁÒÍ³¹¬¡Ê48¡Ë¤¬5Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å11¡¦30¡¢ÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·Ý¿Í³èÆ°¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÇ¯Ëö¤È¤«¤µ¡¢M¡½1¤È¤«¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Í¥¿¤È¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÄÚÁÒ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¤â¤¦²æ¤¬²È¤ÏM¡½1¤Ë½Ð¤ì¤Ê¤¤¤·¡×¤È¡È·ëÀ®15Ç¯°ÊÆâ¡É¤Î¾ò·ï¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö´¨¤¤Ãæ¡¢ÇÔ¼ÔÉü³è¤ÇÂç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤·¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤â»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È¤·¤ó¤ß¤ê¡£¡Ö¤Ç¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡ÈÀë¸À¡É¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦Îä¤á¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¡ÖµîÇ¯¤â¸À¤Ã¤Æ³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤Ê¡×¤ÈÅÇÏª¡£ºòÇ¯¤Ï¡Ö²æ¤¬²È¤Î·ú¤ÆÄ¾¤·¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÚÁÒ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÁ´Á³¤Þ¤ÀÊ¿ÃÏ¤Ç¤¹¡£Î©¤ÆÄ¾¤·¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖºàÎÁ¤Î¹âÆ¤Ç¤Í¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£