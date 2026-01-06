震度5強 鳥取・島根 午前10時18分ごろ 津波の心配なし
気象庁によりますと、午前10時18分ごろ、中国地方で最大震度5強を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源は島根県東部で深さは10キロ、マグニチュードは6.2と推定されています。最大震度の5強を観測したのは、鳥取県西部と島根県東部です。
鳥取県中部や島根県西部や島根県隠岐や岡山県北部と西部などで震度4を観測しています。このほか、広い地域で揺れを観測しています。この地震による津波の心配はありません。
震源 島根県東部 深さ10ｋｍ M6.2
震度5強 境港市 鳥取日野町 江府町 松江市 安来市
震度5弱 米子市 日吉津村 鳥取南部町 伯耆町 日南町 震度5弱 雲南市 震度4 倉吉市 湯梨浜町 北栄町 大山町 浜田市 出雲市
震度4 大田市 奥出雲町 川本町 邑南町 海士町 岡山北区 岡山南区 倉敷市 笠岡市 井原市 新見市 真庭市 浅口市 早島町 里庄町 矢掛町 新庄村 広島安芸区 竹原市 三原市 尾道市 福山市 庄原市 江田島市
震度4 府中町 北広島町 大崎上島町 神石高原町 高松市 丸亀市 坂出市 観音寺市 三豊市 多度津町 松山市
震度4 今治市 四国中央市 東温市 上島町
震度3 長岡京市 京丹後市 与謝野町 大阪此花区 震度3 大阪西淀川区 大阪淀川区 豊中市 高槻市 大東市 箕面市 摂津市 姫路市 西宮市 芦屋市 相生市
震度3 豊岡市 加古川市 赤穂市 丹波市 淡路市 たつの市 上郡町 鳥取市 智頭町 八頭町 琴浦町 益田市
震度3 江津市 飯南町 島根美郷町 隠岐の島町 岡山中区 岡山東区 津山市 玉野市 総社市 高梁市 備前市
震度3 瀬戸内市 赤磐市 和気町 鏡野町 岡山美咲町 吉備中央町 広島中区 広島南区 広島西区
震度3 広島安佐南区 広島安佐北区 呉市 広島府中市 広島三次市 大竹市 東広島市 廿日市市 安芸高田市
震度3 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町 世羅町 山口市 萩市 岩国市 柳井市 周南市 周防大島町 平生町
震度3 徳島市 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 美馬市 徳島三好市 石井町 北島町 藍住町 板野町 上板町
震度3 つるぎ町 東みよし町 善通寺市 さぬき市 東かがわ市 土庄町 小豆島町 三木町 直島町 宇多津町 綾川町
震度3 琴平町 まんのう町 八幡浜市 新居浜市 西条市 伊予市 西予市 愛媛松前町 伊方町 高知市 安芸市
震度3 南国市 土佐市 高知香南市 香美市 奈半利町 田野町 芸西村 日高村 黒潮町 柳川市 中間市 水巻町
震度3 遠賀町 神埼市 上峰町 みやき町 白石町 姫島村
（ANNニュース）