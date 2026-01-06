『おしゃべりな食卓 フジテレビアナウンサー短篇小説集』（徳間書店）が2026年1月28日に発売される。

【写真】カバーイラスト執筆に挑戦する上垣皓太朗アナ

本書はフジテレビのアナウンサーを務める安宅晃樹（あだけ・こうき）、佐々木恭子（ささき・きょうこ） 、島田彩夏（しまだ・あやか）、西山喜久恵（にしやま・きくえ）、宮司 愛海（みやじ・まなみ）が「料理」をテーマに小説の執筆に初挑戦した短編小説集。

料理は科学だと言い切るシェフ、家事育児のストレスに爆発して家庭での料理担当を夫に一任する母親、朝ご飯をめぐって親と喧嘩してしまう小学生、都会の生活を謳歌しつつ故郷の梅干しに惹かれるOLなど、「料理」をテーマに描かれる物語が連なるアンソロジー。巻末には、著者の5人が、本書の成り立ちや想いを語り合う座談会も収録される。

カバーイラストは、入社2年目の上垣皓太朗アナが本書のタイトル「おしゃべりな食卓」をイメージしながら描き下ろしイラストが採用された。「上垣アナの好きなものを」という編集者のリクエストによって、にぎやかで華やかなカバーイラストとなっている。上垣アナが初めてカバーイラストに挑戦する姿は、フジアナ公式YouTube『フジアナch.』にて動画が配信される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）