ニューストップ > 国内ニュース > 【交通情報】米子自動車道「蒜山ＩＣ～米子ＩＣ」通行止め 山… 【交通情報】米子自動車道「蒜山ＩＣ～米子ＩＣ」通行止め 山陰道「米子西ＩＣ～安来ＩＣ」通行止め 地震の影響 【交通情報】米子自動車道「蒜山ＩＣ～米子ＩＣ」通行止め 山陰道「米子西ＩＣ～安来ＩＣ」通行止め 地震の影響 2026年1月6日 10時48分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 NEXCO西日本によりますと、米子自動車道は「蒜山ＩＣ～米子ＩＣ」で通行止め、 山陰道は「米子西ＩＣ～安来ＩＣ」で通行止めです。 地震の影響です。（午前10時20分現在） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト もし「餅」が喉に詰まったら…「わずか4分で命の危機」→掃除機で吸い出すは危険→ならば救急隊員が駆けつけるまでにできることは？【耳鼻咽喉科医に聞いてみた】 瀬戸内海で釣りをしていたプレジャーボート 船長「海岸に乗り上げたので救助してほしい」通報→海上保安部の巡視艇が出動 船長と乗員の2人を救助【岡山】 【箱根駅伝】青山学院大学主将・“シン”山の神 黒田朝日選手（4年）昨年はマラソンで日本学生記録を樹立 原 晋監督「将来、日本記録を出すんじゃないかな」【地元局が見た「素顔の朝日選手」②】