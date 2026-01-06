◆第６０回シンザン記念・Ｇ３（１月１２日、京都競馬場・芝１６００メートル）

ルートサーティーン（牡３歳、栗東・辻野泰之厩舎、父イスラボニータ）の巻き返しに期待する。前走の京王杯２歳Ｓは５着だったが、４頭横並びのゴールで２着とは首＋鼻＋頭差。１４００メートルでもハナに行けるスピードを見せ、緩い流れでもしっかりと折り合う収穫の多い内容だった。昨年７月のデビューから４戦を戦って、着実に力をつけている。

京都は未勝利勝ちの舞台。逃げ馬の直後で脚をため、直線では跳びの大きなフットワークで突き放す強い勝ち方だった。前回の内回りから、外回りのマイルになるが、イスラボニータ産駒はデビューした２０２１年以降、１１度の出走で７勝とこの条件にめっぽう強い。現状ではベストの条件だろう。

中間はしっかりと立て直され、１２月３１日の１週前追い切りは栗東・ＣＷコースで格上の古馬に持ったままで先着。ラスト１ハロン１１秒８（６ハロン８６秒１）と、この馬らしい軽快な動きで仕上がりに不安はない。豊富な経験を生かし、重賞初制覇を狙う。（山本 理貴）