万人用ではなく【自分専用のお守り】にしよう！

多くの方は神社で参拝した後にお守りを授かることでしょう。

しかし、授かった時点でのお守りは、万人用に祈願されたもの。

まだ「あなた専用のお守り」にはなっていないのです。

お守りの効力を最大に発揮させるには、参拝する前に授与していただきましょう。

その後、本殿に行き、そのお守りを手にしながら神様に祈願します。

そうすることで神様との間に契約が結ばれ、自分専用のお守りとして機能し始めるのです。

授かったお守りは、肌身離さず持ち歩き、丁寧に扱うことで神様のご加護を受けられます。

神様の分身ともいえますから、ぞんざいに扱わないようにしてください。

願いが叶った時は、きちんとお礼参りをするのも忘れずに！

