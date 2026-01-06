２、３日に行われた第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）では、各チームの次代を担う下級生も躍動した。

４区で大型ルーキーが留学生の持つ区間記録に迫れば、最終１０区では１年目は苦しんだ２年生が好走を見せ、優勝のゴールテープを切った。次回以降の活躍も期待されるスター候補を紹介する。

先輩・鶴川正也の言葉を胸に

青山学院大１０区の折田壮太（２年）は挫折を乗り越え、やっと晴れ舞台にたどり着いた。

最終１０区、首位でたすきを受けると「２分近いリードを消費するのでなく、チャレンジする」と奮い立った。攻めの走りで区間２位。大会新記録での３連覇のゴールへ飛び込み「数え切れない苦しい、悔しいことは、全部箱根優勝のための道しるべ」と胸を張った。

兵庫・須磨学園高から大型新人として入学したが、質量ともに増した練習で疲れをため、次々骨折に見舞われた。１年目の箱根は登録メンバーからも漏れ、焦燥感が募った。

３学年上の鶴川正也（ＧＭＯインターネットグループ）からの「１、２年目は苦しいよ」との励ましが救いだった。自身と同じ全国高校駅伝１区区間賞で、入学後は故障に苦しんだ末に最終学年でエースとなった存在。「鶴川さんが４年目に花を咲かせたように自分もできる」と心に刻んだ。

昨秋から、ジョグを徐々にペースアップするスタイルに変えると、１万メートルで２７分４３秒９２をマーク。勢いに乗って挑んだ初の箱根を終えた今、「往路を走った同期には負けていられない」。大器は世代トップランナーとしての誇りも取り戻しつつある。（井上敬雄）