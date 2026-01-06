お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が5日、自身のインスタグラムを更新。海外でもらった手紙を公開し、反響を呼んでいる。

「海外で寛いでたらそこの清掃員の方からこの手紙を事付けて頂きました」と記し、1枚の手紙の画像をアップ。

手紙には「いつもTVで拝見しています。TVの向こう側で爆笑して癒やされています。私達家族が声をかけると周りの人達が騒ぐといけないので手紙にしました。応援しています。これからも頑張って下さい」とつづられている。

ジュニアは「元日から素敵なメッセージと粋なお心遣いありがとうございます どなたか分かりませんがめちゃくちゃ嬉しい」と感激。「今年も頑張れそうです 頂いた手紙勝手に載っけてすみません！皆さん2026年もよろしくお願いします」とつづった。

この投稿は、4万件近くの「いいね！」が集まる大反響。「文面から人柄の良さが伝わります」「素敵な心遣い 嬉しいですね」「最高な人ですね！見習います！」「私も同じ思いです」「めっちゃイイ発信 こんな発信ばかりのSNSになったらイイのにー！」「思いを手紙にされるって素敵ですね」「こんな心遣い出来る人になりたい」などのコメントが寄せられている。