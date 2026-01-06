保守系の青年団体「ターニング・ポイントUSA」のイベントで講演するバンス副大統領＝2025年12月、米アリゾナ州フェニックス/Caylo Seals/Getty Images

（CNN）米国のバンス副大統領のオハイオ州の自宅で物的損害を引き起こした事件を巡り、当局は5日、男1人を拘束したと明らかにした。事件について捜査が進められている。

シークレットサービス（大統領警護隊）と副大統領の報道官によると、事件当時、バンス氏の家族は不在だった。

地元メディアが公開した写真では、住宅の窓が壊れている様子が確認できる。シークレットサービスの報道官は、身元不明の成人男性1人を拘束したと明らかにした。バンス氏に関連する私邸の窓を割るなどの器物損壊を引き起こしたためだという。

事件は午前0時すぎに発生した。昨年9月に保守派活動家チャーリー・カーク氏が銃撃され死亡するなど、米国では政治をめぐる暴力への懸念が高まっている。

バンス氏はX（旧ツイッター）への投稿で「自宅での襲撃について多くの見舞いの言葉をもらい感謝している。把握している限りでは、正気を失った人物がハンマーで窓をたたき割って侵入しようとしたようだ」と述べ、迅速に対応したシークレットサービスと警察に謝意を示した。

警察の無線記録によると、シークレットサービスがバンス氏の自宅への「侵入の可能性」を通報。その後まもなく、当局が人物1人を拘束したことが伝えられた。

シークレットサービスの報道官は、拘束された人物は事情聴取を受け、不法侵入と器物損壊の容疑で身柄を拘束されていると説明。連邦捜査も進めるとした。

連邦法執行当局者は5日未明、CNNに対し、当局はバンス氏や家族を狙っていた人物がいたかどうかを調べていると明らかにした。バンス氏の自宅に侵入した形跡はないとみているという。