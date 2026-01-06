ブラジルで時速１００キロで飛行する空飛ぶ円盤が撮影され、ＳＮＳで注目を集めている。ブラジルメディア「コヘイオ・ド・インテリオール」が先日、報じた。

サンパウロ州内陸部のカンピーナスの高速道路で撮影されたとされるＵＦＯの動画が、昨年１２月２５日にミシェリ・アズマさんによって撮影・投稿され、ＳＮＳで拡散している。

アズマさんによれば休日の午前９時５２分ごろ、車を運転中に窓の外を眺めたところ、典型的な空飛ぶ円盤の形をしたＵＦＯを目撃。あわててアイフォーンで撮影した。ＵＦＯは、走っていた車とほぼ同じ時速１００キロで飛行していたという。

アズマさんは「この動画はＡＩで作成されたものではなく、自身はそのような技術を使うこともできません。物体は動いていて、車と同じスピードでした」と語る。

この動画をめぐって、ＳＮＳ上ではさまざまな解釈が飛び交っている。珍しい現象だと信じる人がいる一方で、ドローンや風船、あるいは通常とは異なる航空機ではないかと推測する声もある。

現時点では、その物体の正体について公式な確認は一切ない。

アズマさんは「判断は動画を見た人にお任せします。各自で結論を出してください」と話している。