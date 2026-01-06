BTS¡¦V¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¡ÈÁ±¹Ô¥ê¥ì¡¼¡É¤¬³ÈÂç¡ªÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´óÉÕ³èÆ°¤òÅ¸³«
BTS¡¦V¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´óÉÕ¥ê¥ì¡¼¤ÇÁ±¹Ô¤ò¤Ä¤Ê¤²¡¢²¹¤«¤Ê´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤³¤Þ¤Ç¡©V¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÃÂÀ¸Æü¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬µ¬³Ê³°
V¸Ä¿Í¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹»Ù±ç¡¢»Ò¤É¤â»Ù±ç¡¢°åÎÅ¸¦µæ¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç³èÆ°¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
V¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Ù¡¼¥¹¡ÖV Union¡×¤È´Ú¹ñ¥Õ¥¡¥ó¥Ù¡¼¥¹¡ÖV INSIDE¡×¤Ï¡¢Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¤¥·¥å¡¼¡¦¥³¥ê¥¢¡×¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹»Ù±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤Ç»²²Ã¤·¡¢´óÉÕ¶â¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢V Union¤È±Ñ¥Õ¥¡¥ó¥Ù¡¼¥¹¡ÖKTH_UK¡×¤¬V¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤Æ±Ñ¹ñ¤¬¤ó¸¦µæºâÃÄ¤Ø´óÉÕ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ù¡¼¥¹¡ÖBTS V Spain¡×¤â¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹»Ù±çÃÄÂÎHOGAR SÍ¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç´óÉÕ¤·¡¢½»Âð¡¦·ò¹¯¡¦¸ÛÍÑ¡¦Ê¡»ãÏ¢·È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»Ù±ç¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ù¡¼¥¹¡ÖTAETAE VOTING JP¡×¤Ï¡¢¡ÖV¤¬¥»¡¼¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤òÄê´ü¸å±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊªÉÊ»Ù±ç¡×¤ä¡Ö¸½ÃÏ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¤Î¡ÖBTSV_TH¡×¡ÖOurbelovedV¡×¡ÖVotingforVTH¡×¤Ï¡¢¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÌÓÉÛ500Ëç¤ò´óÂ£¤·¤¿¡£
¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ù¡¼¥¹¡ÖKTH Nepal¡×¤Ï»³³ÙÃÏÂÓ¤ÎÃæ³Ø¹»À¸93¿Í¤ËÀ©Éþ¥»¡¼¥¿¡¼¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÊÆ¡¦¿å¡¦¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¿©ÎÁÉÊ100¥»¥Ã¥È¤âÇÛÉÛ¤·¤¿¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¡ÖBTS V Myanmar¡×¤Ï200À¤ÂÓ¤ËÊÆ¡¦¿©ÍÑÌý¡¦Íñ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤ò»Ù±ç¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¡ÖV¡Çs Angels¡×¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥¶¥ó¥Ð¥ì¥¹¤È¥é¥¹¥Ô¥Ë¥ã¥¹ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÇÛÉÛ¤ò¼Â»Ü¡£µßÀ¤·³¶µ²ñ¤Ø´óÉÕ¶â¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÆÏ¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¹¿¿åÈï³²»Ù±ç¤È¤·¤ÆÀÖ½½»ú¤Ø´óÉÕ¡¢ÊÝ¸î¸¤»Ù±ç¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Î¡ÖKTH Sri Lanka¡×¤Ï¡¢»ùÆ¸ÊÝ¸î»üÁ±ÃÄÂÎ¥ê¥È¥ë¡¦¥Ï¡¼¥ÄºâÃÄ¤Ø3Ç¯Ï¢Â³¤Ç´óÉÕ¡£¥¤¥ó¥É¤Î¡ÖTeam INDIA¡×¤Ï¡¢¾®»ù¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î»Ù±çÃÄÂÎICS¤Ë´óÉÕ¤ò¹Ô¤¤¡¢¼£ÎÅ¤¬º¤Æñ¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤·¤¿¡£
¥¢¥é¥Ö·÷¥Õ¥¡¥ó¥Ù¡¼¥¹¡ÖTHV MENA¡×¤Ï¡¢¥¤¥¨¥á¥ó¤È¥½¥Þ¥ê¥¢¤Çµë¿åÍÑ¥¿¥ó¥¯ÀßÃÖ¤È´óÉÕ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥¹¡¼¥À¥ó¤Ç¤Ïº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë100¿Í¤Ø¿©»ö¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£
´Ä¶¡¦Æ°ÊªÊÝ¸î¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ù¡¼¥¹¡Öthvgirlsgive¡×¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î³¤ÍÎÓ®ÆýÎà¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë´óÉÕ¤·¡¢¥¢¥·¥«¤ä¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤Îµß½õ³èÆ°¤ò»Ù±ç¡£¡ÖTaehyung Indonesia¡×¤Ï¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥×¥é¥à¥«Åç¤Î¥µ¥ó¥´¿¢ºÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢³¤ÍÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Î²óÉü¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡þV ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯12·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦Âçî¹¹°è»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡£¿ÈÄ¹179cm¡£2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÈÈþ¾¯Ç¯¡É¤È¸Æ¤Ö¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ç¤ËÃæÄã²»¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØTC Candler¡Ù¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê´é100¿Í¡×¤Î¾å°Ì¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2023Ç¯12·î11Æü¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î10Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£