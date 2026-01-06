BUDDiiS森愁斗、右上腕骨骨幹部骨折と診断・2月上旬まで療養へ イベント主催者・フジテレビが謝罪【全文】
【モデルプレス＝2026/01/06】BUDDiiSの森愁斗（SHOOT）が、1月4日に開催された「New Beginning Fes 2026」の企画コーナーにて負傷。これを受け、イベント公式サイトが更新され、イベント主催者と株式会社フジテレビジョンが連名で謝罪文を発表した。
公式サイトでは「1月4日（日）に開催したイベント『New Beginning Fes 2026』において、BUDDiiSのメンバーSHOOT様が負傷されました。今回の件は、SHOOT様が腕相撲対決のコーナーに出演した際に起きたもので、その後のBUDDiiSのライブアクトには参加いただく事がかないませんでした」と当時の状況を報告。「医療機関での受診の結果、右上腕骨骨幹部骨折との診断を受けました。また、所属事務所様より、回復を最優先とするためSHOOT様は2月上旬まで療養されることとのご報告を受けました」と怪我の詳細を明かした。
「主催者として、大変申し訳なく、深くお詫び申し上げると共に、心より御見舞い申し上げます」と謝罪。「SHOOT様の一日も早いご回復をお祈り申し上げると共に、今後はイベント運営上の安全管理をより一層徹底してまいります」と今後について説明し「また、ご来場の皆様、配信でご覧になっていた皆様、関係者の皆様に、心よりお詫び申し上げます。なお、本イベントのライブアクトの模様を収めた地上波特別番組は、2月2日（月）25：50〜26：50、フジテレビ（関東ローカル）にて放送予定ですが、SHOOT様が不在のパフォーマンスの放送となります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と伝えている。
イベント当日の4日、BUDDiiSの公式サイトでは「本日BUDDiiSが出演しております『New Beginning Fes 2026』本番での企画コーナーにて、SHOOTが腕を負傷しました。医療機関の判断を受けた結果、この後の出演に関しましてはSHOOTの出演は見送らせていただきます」と報告。6日には「医療機関での診察及び検査の結果、右上腕骨骨幹部骨折との診断を受けました」「医師の指示のもと、回復を最優先とするため、2月上旬まで療養とさせていただきます」と伝えている。
BUDDiiS・SHOOT様に関するご報告
1月4日（日）に開催したイベント「New Beginning Fes 2026」において、BUDDiiSのメンバーSHOOT様が負傷されました。 今回の件は、SHOOT様が腕相撲対決のコーナーに出演した際に起きたもので、その後のBUDDiiSのライブアクトには参加いただく事がかないませんでした。
医療機関での受診の結果、右上腕骨骨幹部骨折との診断を受けました。
また、所属事務所様より、回復を最優先とするためSHOOT様は2月上旬まで療養されることとのご報告を受けました。
主催者として、大変申し訳なく、深くお詫び申し上げると共に、心より御見舞い申し上げます。
SHOOT様の一日も早いご回復をお祈り申し上げると共に、今後はイベント運営上の安全管理をより一層徹底してまいります。
また、ご来場の皆様、配信でご覧になっていた皆様、関係者の皆様に、心よりお詫び申し上げます。
なお、本イベントのライブアクトの模様を収めた地上波特別番組は、2月2日（月）25：50〜26：50、フジテレビ（関東ローカル）にて放送予定ですが、SHOOT様が不在のパフォーマンスの放送となります。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
New Beginning Fes 2026
株式会社フジテレビジョン
SHOOTに関してお知らせ
いつもBUDDiiSを応援いただき、誠にありがとうございます。
2026年1月4日に開催されました「New Beginning Fes 2026」の公演企画コーナーにてメンバーのSHOOTが腕を負傷いたしました件につきましてご報告いたします。
医療機関での診察及び検査の結果、右上腕骨骨幹部骨折との診断を受けました。
医師の指示のもと、回復を最優先とするため、2月上旬まで療養とさせていただきます。
以降の復帰時期につきましては、治療経過を見ながら医師およびトレーナーと相談の上、改めてご報告させていただきます。
ファンの皆様、関係者の皆様にはご心配・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2026年1月6日
株式会社 SDR
