Snow Man佐久間大介、一人二役でプロフェッショナルな一面見せる 細部までこだわり「驚きを楽しく表現しています」
【モデルプレス＝2026/01/06】Snow Manの佐久間大介が、1月10日より放映される「メルカリ」の新テレビCM「ミニメル登場」篇に出演。一人二役を演じている。
【写真】“叔父”Snow Manメンバー、姪っ子たちと密着
撮影現場では、佐久間のチャーミングでプロフェッショナルな一面が垣間見え、ハードな撮影が続く場面でもエンターテイナーとしての才能が光ったそう。押し入れの中で、体育座りの姿勢を保ちながらの撮影となったが、「ミニメル」を思うように動かせない時にはチャーミングに「ミニメル」とにらめっこする顔を見せたり、カット後にはカメラ目線でお茶目なポーズやキメ顔を披露するなど、常に周囲を楽しませようとする佐久間の姿が。現場は終始明るく前向きな雰囲気で撮影が進んでいったという。
その一方で、佐久間は「ミニメル」の声の演技で特にプロフェッショナルな姿勢を見せるた。裏声で演じる声は難易度の高い演技だったが、監督に自らの修正点を提案し、ディスカッションを重ねながら、1つのセリフに10回以上のテイクに挑戦する場面も。さらに、佐久間自ら音声チェックを行い、納得のいく表現を追求するプロの顔を見せた。
今回、メルカリの新CMキャラクターとして「神出鬼没のメルカリおすすめお兄さん」と「ミニメル」を演じています。CMでは、お家に眠っている片っぽのイヤフォンや缶、家にあるよくわからない謎のネジまで、「これも売れるの！？」という驚きを楽しく表現しています。「ミニメル」との掛け合いなど、細かいところにもこだわりが詰まっているので、ぜひ楽しんでご覧ください！
部屋で不要品を整理中の若い女性。彼女が使い道のないクッキーの缶などを前にため息をついていると、クローゼットの服の間から、赤いフードを被った“メルカリおすすめお兄さん”の佐久間が現れる。佐久間が「あ〜あ」と残念そうにしていると、指先の相棒「ミニメル」が「もったいないメル」と声を上げる。
そして、なんとなくとっておいたまま、つい放置してしまった大量の「クッキーの缶」や使い道がわからなくなった「謎のネジ」、片方だけになった「イヤホン」といった意外なモノでも「メルカリ」なら売れる可能性があることを教えてくれる。どこか不思議な親近感を持つ佐久間と「ミニメル」におすすめされた女性は、思わず「メルカリ、ありかも。」と嬉しそうな表情。スタイリッシュな“メルカリカラー”の衣装に身を包んだ佐久間と、愛らしい「ミニメル」の息の合ったコンビネーションが見どころとなる。
【Not Sponsored 記事】
【写真】“叔父”Snow Manメンバー、姪っ子たちと密着
◆佐久間大介「メルカリ」新CM出演
撮影現場では、佐久間のチャーミングでプロフェッショナルな一面が垣間見え、ハードな撮影が続く場面でもエンターテイナーとしての才能が光ったそう。押し入れの中で、体育座りの姿勢を保ちながらの撮影となったが、「ミニメル」を思うように動かせない時にはチャーミングに「ミニメル」とにらめっこする顔を見せたり、カット後にはカメラ目線でお茶目なポーズやキメ顔を披露するなど、常に周囲を楽しませようとする佐久間の姿が。現場は終始明るく前向きな雰囲気で撮影が進んでいったという。
◆佐久間大介、撮影後コメント
今回、メルカリの新CMキャラクターとして「神出鬼没のメルカリおすすめお兄さん」と「ミニメル」を演じています。CMでは、お家に眠っている片っぽのイヤフォンや缶、家にあるよくわからない謎のネジまで、「これも売れるの！？」という驚きを楽しく表現しています。「ミニメル」との掛け合いなど、細かいところにもこだわりが詰まっているので、ぜひ楽しんでご覧ください！
◆ 「ミニメル登場」篇CM概要
部屋で不要品を整理中の若い女性。彼女が使い道のないクッキーの缶などを前にため息をついていると、クローゼットの服の間から、赤いフードを被った“メルカリおすすめお兄さん”の佐久間が現れる。佐久間が「あ〜あ」と残念そうにしていると、指先の相棒「ミニメル」が「もったいないメル」と声を上げる。
そして、なんとなくとっておいたまま、つい放置してしまった大量の「クッキーの缶」や使い道がわからなくなった「謎のネジ」、片方だけになった「イヤホン」といった意外なモノでも「メルカリ」なら売れる可能性があることを教えてくれる。どこか不思議な親近感を持つ佐久間と「ミニメル」におすすめされた女性は、思わず「メルカリ、ありかも。」と嬉しそうな表情。スタイリッシュな“メルカリカラー”の衣装に身を包んだ佐久間と、愛らしい「ミニメル」の息の合ったコンビネーションが見どころとなる。
【Not Sponsored 記事】