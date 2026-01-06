【地震】愛知県、岐阜県、三重県で震度2 島根県東部を震源とする最大震度5強の地震 津波の心配なし
1月6日午前10時18分ごろ、島根県東部を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。愛知県、岐阜県、三重県内では震度2の揺れが観測されています。
最大震度5強を観測したのは鳥取県、島根県です。
この地震による津波の心配はありません。
震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード(M)は6.2と推定されます。
愛知県【震度2】 名古屋中川区 名古屋港区 稲沢市 愛西市 弥富市 愛知みよし市 あま市 蟹江町 飛島村 【震度1】 名古屋千種区 名古屋東区 名古屋北区 名古屋西区 名古屋中村区 名古屋中区 名古屋昭和区 名古屋瑞穂区 名古屋熱田区 名古屋守山区 名古屋緑区 名古屋名東区 名古屋天白区 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 碧南市 刈谷市 豊田市 安城市 西尾市 犬山市 常滑市 愛知江南市 小牧市 東海市 大府市 知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市 清須市 北名古屋市 長久手市 東郷町 扶桑町 大治町 阿久比町 南知多町 愛知美浜町 武豊町 蒲郡市 田原市
岐阜県【震度2】 大垣市 羽島市 海津市 岐南町 養老町 輪之内町 安八町 大野町 【震度1】 岐阜市 各務原市 岐阜山県市 瑞穂市 本巣市 笠松町 垂井町 関ケ原町 神戸町 揖斐川町 岐阜池田町 北方町 多治見市 中津川市 美濃加茂市 土岐市
三重県【震度2】 四日市市 桑名市 鈴鹿市 いなべ市 木曽岬町 菰野町 三重朝日町 川越町 津市 伊賀市 【震度1】 亀山市 東員町 松阪市 伊勢市 三重紀北町
全国で震度5弱以上を観測した地域は以下です。【震度5強】 鳥取県：境港市 鳥取日野町 江府町 島根県：松江市 安来市 【震度5弱】 鳥取県：米子市 日吉津村 鳥取南部町 伯耆町 日南町 島根県：雲南市
提供：ウェザーニューズ