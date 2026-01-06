東京でのプロモーションも？BTS、3年9カ月ぶり“完全体カムバック”が始動！ソウルで大型広告展開

BTSが“完全体カムバック”に向け熱気を高めている。

1月5日、ソウル・光化門（クァンファムン）広場近くに位置する世宗（セジョン）文化会館の中央階段がBTSデザインで彩られた。3月20日にリリースされる5thフルアルバムのロゴや発売日、チーム名を活用して屋外階段を装飾したものだ。

世宗文化会館が現在、韓国の文化芸術を象徴する空間の一つである点でも注目を集めている。

BTSの所属事務所BIGHIT MUSICは、「BTSは韓国で出発し、世界を舞台に活動するグループへと成長した。久しぶりの完全体でのカムバックであるだけに、彼らの文化的ルーツである韓国、なかでもソウル中心部でオフラインプロモーションを実施した」と今回のイベントの意味を説明。さらに「ニューヨーク、東京、ロンドンなど世界主要都市へ屋外広告を拡大する計画だ」と付け加えた。

世宗文化会館の階段上段には新アルバムのロゴモニュメントが設置され、多くの人々の関心を集めている。

このロゴは最近、BTSが世界中のARMY（BTSファン）に送った直筆手紙を通じて初公開されたものだ。デザインに込められた意味は依然としてベールに包まれており、ファンはその意味を推測し合い、情報を共有しながらBTSのカムバックを待ち望んでいる。

BTSは3月20日に5枚目となるフルアルバムを発売する。完全体でのカムバックは約3年9カ月ぶりとなる。新アルバムには全14曲が収録され、これまでの歩みの中で積み重ねてきた感情や悩みをもとに、「今のBTS」を濃密に描き出す。

さらにBTSは新アルバムのリリース後、大規模なワールドツアーに突入する。公演に関する詳細情報は1月14日にグローバル・スーパーファンプラットフォーム「Weverse」で告知される予定だ。

