µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6Æü¸áÁ°10»þ28Ê¬¤´¤í¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÂÍè»Ô¡¢

¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ»Ò»Ô¡¢¶­¹Á»Ô¡¢Ä»¼èÆîÉôÄ®¡¢ÆüÆîÄ®¡¢Ä»¼èÆüÌîÄ®¡¢¹¾ÉÜÄ®¡¢¾¾¹¾»Ô¡¢±ÀÆî»Ô¡¢±ü½Ð±ÀÄ®¡¢

¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ±ÉÄ®¡¢ÆüµÈÄÅÂ¼¡¢ÇìæÍÄ®¡¢½Ð±À»Ô¡¢ÁÒÉß»Ô¡¢³Þ²¬»Ô¡¢¿·¸«»Ô¡¢¿¿Äí»Ô¡¢Ìð³ÝÄ®¡¢Ê¡»³»Ô¡¢¾±¸¶»Ô¡¢Âçºê¾åÅçÄ®¡¢¿ÀÀÐ¹â¸¶Ä®¡¢´Ñ²»»û»Ô¡¢º£¼£»Ô¡¢¾åÅçÄ®¡¢

¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡ÃÎ»³»Ô¡¢µµ²¬»Ô¡¢Í¿¼ÕÌîÄ®¡¢É±Ï©»Ô¡¢Ã°ÇÈ¼Ä»³»Ô¡¢Ã°ÇÈ»Ô¡¢Ã¸Ï©»Ô¡¢¾å·´Ä®¡¢Ä»¼è»Ô¡¢ÁÒµÈ»Ô¡¢È¬Æ¬Ä®¡¢ÅòÍüÉÍÄ®¡¢¶×±ºÄ®¡¢Âç»³Ä®¡¢ÉÍÅÄ»Ô¡¢±×ÅÄ»Ô¡¢ÂçÅÄ»Ô¡¢¹¾ÄÅ»Ô¡¢ÀîËÜÄ®¡¢Åçº¬Èþ¶¿Ä®¡¢Í¸ÆîÄ®¡¢³¤»ÎÄ®¡¢±£´ô¤ÎÅçÄ®¡¢²¬»³Åì¶è¡¢²¬»³Æî¶è¡¢°æ¸¶»Ô¡¢Áí¼Ò»Ô¡¢¹âÎÂ»Ô¡¢ÀÖÈØ»Ô¡¢Àõ¸ý»Ô¡¢ÁáÅçÄ®¡¢Î¤¾±Ä®¡¢¿·¾±Â¼¡¢¶ÀÌîÄ®¡¢¹­ÅçÀ¾¶è¡¢¹­Åç°Â·Ý¶è¡¢¸â»Ô¡¢ÃÝ¸¶»Ô¡¢»°¸¶»Ô¡¢ÈøÆ»»Ô¡¢¹­ÅçÉÜÃæ»Ô¡¢»°¼¡»Ô¡¢ÂçÃÝ»Ô¡¢Åì¹­Åç»Ô¡¢ÆûÆü»Ô»Ô¡¢°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¡¢¹¾ÅÄÅç»Ô¡¢ÉÜÃæÄ®¡¢À¤ÍåÄ®¡¢´ä¹ñ»Ô¡¢¼þËÉÂçÅçÄ®¡¢Åì¤ß¤è¤·Ä®¡¢¹â¾¾»Ô¡¢´Ýµµ»Ô¡¢ºä½Ð»Ô¡¢Á±ÄÌ»û»Ô¡¢¤µ¤Ì¤­»Ô¡¢Åì¤«¤¬¤ï»Ô¡¢»°Ë­»Ô¡¢ÅÚ¾±Ä®¡¢¾®Æ¦ÅçÄ®¡¢Ä¾ÅçÄ®¡¢±§Â¿ÄÅÄ®¡¢°½ÀîÄ®¡¢¶×Ê¿Ä®¡¢Â¿ÅÙÄÅÄ®¡¢¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®¡¢¾¾»³»Ô¡¢¿·µïÉÍ»Ô¡¢À¾¾ò»Ô¡¢»Í¹ñÃæ±û»Ô¡¢¹âÃÎ»Ô¡¢°Â·Ý»Ô¡¢¹âÃÎ¹áÆî»Ô¡¢¹õÄ¬Ä®¡¢

¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÉÍÄ®¡¢¤ª¤ª¤¤Ä®¡¢Âç³À»Ô¡¢³¤ÄÅ»Ô¡¢°ÂÈ¬Ä®¡¢ÂçÄÅ»Ô¡¢¶á¹¾È¬È¨»Ô¡¢µþÅÔÃæµþ¶è¡¢µþÅÔÆî¶è¡¢µþÅÔ±¦µþ¶è¡¢µþÅÔÀ¾µþ¶è¡¢µÜÄÅ»Ô¡¢¸þÆü»Ô¡¢Ä¹²¬µþ»Ô¡¢È¬È¨»Ô¡¢µþÃ°¸å»Ô¡¢ÆîÃ°»Ô¡¢ÂçºåÊ¡Åç¶è¡¢Âçºåº¡²Ö¶è¡¢ÂçºåÀ¾¶è¡¢ÂçºåÂçÀµ¶è¡¢ÂçºåÀ¾ÍäÀî¶è¡¢ÂçºåÅìÍäÀî¶è¡¢ÂçºåÀ¾À®¶è¡¢Ë­Ãæ»Ô¡¢ÃÓÅÄ»Ô¡¢¹âÄÐ»Ô¡¢ËçÊý»Ô¡¢°ñÌÚ»Ô¡¢¿²²°Àî»Ô¡¢Ì§ÌÌ»Ô¡¢ÀÝÄÅ»Ô¡¢ÅìÂçºå»Ô¡¢»ÍÛêÆí»Ô¡¢ÅçËÜÄ®¡¢Ç½ÀªÄ®¡¢¿À¸ÍÄ¹ÅÄ¶è¡¢¿À¸Í¿â¿å¶è¡¢¿À¸ÍËÌ¶è¡¢¿À¸ÍÀ¾¶è¡¢ÌÀÀÐ»Ô¡¢À¾µÜ»Ô¡¢°²²°»Ô¡¢°ËÃ°»Ô¡¢ÁêÀ¸»Ô¡¢Ë­²¬»Ô¡¢²Ã¸ÅÀî»Ô¡¢ÀÖÊæ»Ô¡¢»°ÌÚ»Ô¡¢¹âº½»Ô¡¢ÀîÀ¾»Ô¡¢¾®Ìî»Ô¡¢»°ÅÄ»Ô¡¢²ÃÀ¾»Ô¡¢ÍÜÉã»Ô¡¢Æî¤¢¤ï¤¸»Ô¡¢Ä«Íè»Ô¡¢¼µ°À»Ô¡¢²ÃÅì»Ô¡¢¤¿¤Ä¤Î»Ô¡¢Â¿²ÄÄ®¡¢Ê¼¸Ë°ðÈþÄ®¡¢ÇÅËáÄ®¡¢»ÔÀîÄ®¡¢Ê¡ºêÄ®¡¢Ê¼¸ËÂÀ»ÒÄ®¡¢º´ÍÑÄ®¡¢¿·²¹ÀôÄ®¡¢´äÈþÄ®¡¢ÃÒÆ¬Ä®¡¢»°Ä«Ä®¡¢ÈÓÆîÄ®¡¢²¬»³ËÌ¶è¡¢²¬»³Ãæ¶è¡¢ÄÅ»³»Ô¡¢¶ÌÌî»Ô¡¢È÷Á°»Ô¡¢À¥¸ÍÆâ»Ô¡¢Èþºî»Ô¡¢ÏÂµ¤Ä®¡¢¾¡±ûÄ®¡¢ÆàµÁÄ®¡¢À¾°ÀÁÒÂ¼¡¢µ×ÊÆÆîÄ®¡¢²¬»³ÈþºéÄ®¡¢µÈÈ÷Ãæ±ûÄ®¡¢¹­ÅçÃæ¶è¡¢¹­ÅçÆî¶è¡¢¹­Åç°Âº´Æî¶è¡¢¹­Åç°Âº´ËÌ¶è¡¢³¤ÅÄÄ®¡¢·§ÌîÄ®¡¢ºäÄ®¡¢°Â·ÝÂÀÅÄÄ®¡¢ËÌ¹­ÅçÄ®¡¢²¼´Ø»Ô¡¢±§Éô»Ô¡¢»³¸ý»Ô¡¢Çë»Ô¡¢ËÉÉÜ»Ô¡¢Ìø°æ»Ô¡¢ÏÂÌÚÄ®¡¢ÅÄÉÛ»ÜÄ®¡¢Ê¿À¸Ä®¡¢°¤ÉðÄ®¡¢ÆÁÅç»Ô¡¢ÌÄÌç»Ô¡¢°¤Æî»Ô¡¢µÈÌîÀî»Ô¡¢°¤ÇÈ»Ô¡¢ÈþÇÏ»Ô¡¢»°¹¥»Ô¡¢Ì¶´ôÄ®¡¢³¤ÍÛÄ®¡¢Íõ½»Ä®¡¢¤Ä¤ë¤®Ä®¡¢»°ÌÚÄ®¡¢±§ÏÂÅç»Ô¡¢È¬È¨ÉÍ»Ô¡¢Âç½§»Ô¡¢°ËÍ½»Ô¡¢À¾Í½»Ô¡¢Åì²¹»Ô¡¢Æâ»ÒÄ®¡¢°ËÊýÄ®¡¢¼¼¸Í»Ô¡¢Æî¹ñ»Ô¡¢ÅÚº´»Ô¡¢½ÉÌÓ»Ô¡¢¹áÈþ»Ô¡¢ÆàÈ¾ÍøÄ®¡¢·ÝÀ¾Â¼¡¢ËÜ»³Ä®¡¢ÂçË­Ä®¡¢ÅÚº´Ä®¡¢ÂçÀîÂ¼¡¢±ÛÃÎÄ®¡¢Æü¹âÂ¼¡¢Ãæ´Ö»Ô¡¢¤ß¤ä¤­Ä®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÅçº¬¸©ÅìÉô¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï10¥­¥í¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤Ï5.1¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£