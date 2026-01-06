【S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダーアギト グランドフォーム 25th Anniversary Ver.】 2026年1月8日 予約開始 2026年4月 発売予定 価格：9,900円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダーアギト グランドフォーム 25th Anniversary Ver.」を2026年1月8日に予約受付を開始する。発売は2026年4月を予定し、価格は9,900円。

本商品は2001年に放送された特撮テレビドラマ「仮面ライダーアギト」に登場する「仮面ライダーアギト グランドフォーム」をS.H.Figuarts（真骨彫製法）シリーズで立体化したもの。放送25周年を記念して、劇中のスーツの色を再度解釈して定義しなおしたカラーリング、集光頭部パーツ、25周年記念デザインの台座を備えた特別仕様となっている。

カラーリングは深みのある色合いに一新され、構え専用の手首パーツも付属するため、アギトらしいポージングを再現できる。頭部のクロスホーンは展開用頭部パーツにより、必殺技発動時の状態を再現することができる。

(C)石森プロ・東映