6日午前10時37分頃、島根県東部を震源とするマグニチュード5.4の地震が発生し、鳥取県、島根県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

6日午前10時37分頃、鳥取県、島根県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は島根県東部(北緯35.3度、東経133.2度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は5.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度4】
◆鳥取県
湯梨浜町　北栄町　米子市　境港市　日吉津村　鳥取南部町　伯耆町　日南町　鳥取日野町

◆島根県
松江市　安来市

【震度3】
◆京都府
与謝野町

◆兵庫県
豊岡市

◆鳥取県
倉吉市　琴浦町　大山町　江府町　鳥取市

◆島根県
出雲市　雲南市　奥出雲町　益田市　大田市　江津市　川本町　島根美郷町　邑南町　海士町　隠岐の島町

◆岡山県
新見市　真庭市　岡山北区　岡山東区　岡山南区　倉敷市　総社市　備前市　瀬戸内市　赤磐市

◆広島県
庄原市　尾道市　福山市　広島府中市　神石高原町　広島中区　広島西区　広島安佐北区　呉市　大竹市　廿日市市　江田島市　府中町　海田町　坂町

◆山口県
岩国市　柳井市

◆香川県
高松市　土庄町　小豆島町

◆愛媛県
今治市