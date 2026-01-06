鳥取県、島根県で震度4の地震 津波の心配なし
6日午前10時37分頃、島根県東部を震源とするマグニチュード5.4の地震が発生し、鳥取県、島根県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。
地震の概要
6日午前10時37分頃、鳥取県、島根県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は島根県東部(北緯35.3度、東経133.2度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は5.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
震度3以上が観測された市町村
【震度4】
◆鳥取県
湯梨浜町 北栄町 米子市 境港市 日吉津村 鳥取南部町 伯耆町 日南町 鳥取日野町
◆島根県
松江市 安来市
【震度3】
◆京都府
与謝野町
◆兵庫県
豊岡市
◆鳥取県
倉吉市 琴浦町 大山町 江府町 鳥取市
◆島根県
出雲市 雲南市 奥出雲町 益田市 大田市 江津市 川本町 島根美郷町 邑南町 海士町 隠岐の島町
◆岡山県
新見市 真庭市 岡山北区 岡山東区 岡山南区 倉敷市 総社市 備前市 瀬戸内市 赤磐市
◆広島県
庄原市 尾道市 福山市 広島府中市 神石高原町 広島中区 広島西区 広島安佐北区 呉市 大竹市 廿日市市 江田島市 府中町 海田町 坂町
◆山口県
岩国市 柳井市
◆香川県
高松市 土庄町 小豆島町
◆愛媛県
今治市