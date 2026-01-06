6日午前10時37分頃、島根県東部を震源とするマグニチュード5.4の地震が発生し、鳥取県、島根県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

6日午前10時37分頃、鳥取県、島根県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は島根県東部(北緯35.3度、東経133.2度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は5.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度4】

◆鳥取県

湯梨浜町 北栄町 米子市 境港市 日吉津村 鳥取南部町 伯耆町 日南町 鳥取日野町



◆島根県

松江市 安来市



【震度3】

◆京都府

与謝野町



◆兵庫県

豊岡市



◆鳥取県

倉吉市 琴浦町 大山町 江府町 鳥取市



◆島根県

出雲市 雲南市 奥出雲町 益田市 大田市 江津市 川本町 島根美郷町 邑南町 海士町 隠岐の島町



◆岡山県

新見市 真庭市 岡山北区 岡山東区 岡山南区 倉敷市 総社市 備前市 瀬戸内市 赤磐市



◆広島県

庄原市 尾道市 福山市 広島府中市 神石高原町 広島中区 広島西区 広島安佐北区 呉市 大竹市 廿日市市 江田島市 府中町 海田町 坂町



◆山口県

岩国市 柳井市



◆香川県

高松市 土庄町 小豆島町



◆愛媛県

今治市