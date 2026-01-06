気象庁によりますと、6日午前10時18分ごろ島根県東部を震源とする最大震度5強の地震がありました。

高知県内は、高知市など11市町村で震度3を観測しました。

また、高知東部で長周期地震動・階級１を観測しました。

この地震による津波の心配はありません。



気象庁によりますと、1月6日午前10時18分ごろ、島根県東部を震源とする地震がありました。震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定されています。この地震で島根県の松江市、安来市、鳥取県の境港市、日野町、江府町で震度5強を観測。中国・四国地方や近畿、九州など28府県の広い範囲で揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。





高知県内の震度は次のとおりです。【震度3】高知市・安芸市・南国市・土佐市・香南市・香美市・奈半利町・田野町・芸西村・日高村・黒潮町【震度2】室戸市・須崎市・宿毛市・四万十市・東洋町・安田町・北川村・馬路村・本山町・大豊町・土佐町・いの町・仁淀川町・中土佐町・佐川町・越知町・梼原町・津野町・四万十町【震度1】土佐清水市・大月町・三原村この地震で、高知東部で長周期地震動・階級１を観測しました。高知県によりますと、いまのところ高知県内で被害の情報は入っていないということです。