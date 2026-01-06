hinceのジェルティント新作♡OnMuteエディションで叶える静かな艶唇

hinceから、2026年の幕開けを飾る特別なリップコレクションが登場。ブランドを象徴するベストセラー「ロウグロウジェルティント」に、内面の静けさと美しさをテーマにした〈OnMuteエディション〉が加わります。彩度を抑えた色設計とみずみずしい艶が重なり、主張しすぎないのに印象的。日常の中でふと自分に戻る瞬間に寄り添う、洗練されたジェルティントです。

OnMuteが描く静かな存在感

「OnMute」は、“ミュートにした瞬間、より鮮明になる私。”というメッセージを核にしたコレクション。

外界のノイズを遮り、自分自身の内なる声に耳を澄ませる時間を、hinceらしいミューテッドカラーで表現しています。

原色の彩度を抑えた色合いは、ヴェールを一枚重ねたようなやわらかさと奥行きを併せ持ち、落ち着いたムードの中に自然な存在感を添えてくれます。

肌になじむ全3色のカラー

展開されるのは、ニュートラルで使いやすい全3色。R031ベイグはローズの余韻を含んだミュートピンクベージュで、唇そのものを美しく見せる万能カラー。

R032ディム・アリュールは深みのあるミューテッドモーヴで、静かで洗練された印象に。

R033デプスはブラウンを忍ばせたディープモーヴで、シンプルなメイクに芯のある表情をプラスします。

艶と密着感を叶える処方

価格：1,760円（税込）



ロウグロウジェルティントならではの魅力は、みずみずしいツヤと軽やかな密着感。唇にのせた瞬間なめらかに広がり、厚みのある艶を演出しながらもベタつきにくい仕上がりです。

重ねても濁らず透明感を保つため、ナチュラルメイクからポイントメイクまで幅広く活躍。日常使いしやすいバランス感が、多くのシーンにフィットします。

容量：4ml

カラー：全3色

発売日：

2026年1月16日（金）先行発売

直営店（hinceルミネエスト新宿店／ルクアイーレ店／タカシマヤゲートタワーモール店）、公式オンラインストア（hince.jp）

2026年1月26日（月）ZOZOTOWNショップ、LINEギフト

2026年1月29日（木）全国発売

Qoo10公式ショップ、※LOFT・PLAZAほか全国のバラエティショップ

※店舗ごとに取扱商品・発売日が異なる場合がございます。詳細はお近くの店舗までお問い合わせください。

静けさが引き立てる新しい私

hinceが大切にしてきたミューテッドカラーを、今の気分で再解釈した〈OnMuteエディション〉。みずみずしい艶と奥行きのある色が、過度に主張することなく、その人らしい表情を引き出します♡

先行発売から全国展開まで段階的に登場するので、タイミングを逃さずチェックしたいところ。日常に静かな自信を添えるジェルティントとして、ぜひ取り入れてみてください。