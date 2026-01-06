お笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1（34）が5日、トリオのYouTube生配信で、元日にニュースサイトが一斉に報じた元AKB48の柏木由紀（34）との年内結婚報道について言及した。

2人は24年9月に週刊誌報道で交際が発覚。昨年8月に行われた、すがちゃんのバースデー単独ライブ後の打ち上げに柏木が参加し、その後柏木の自宅に2人で向かう姿が写真付きで捉えられていた。当時週刊誌記者の直撃取材にすがちゃんは、柏木との交際に「僕側は結構『ラブ＆ゲッチュ』ですよ」と否定せず。元日には現在も交際中で、早ければ年内の結婚を視野に入れているなどと報じられていた。

すがちゃんは約1時間の生配信を「あけおめ配信ということで」と切り出した。チャット欄で「結婚？」と聞かれると、すがちゃんは「だから困ってさ、本当に。おめでとうのLINEがめっちゃ来てさ」と打ち明けた。

そして「芸人じゃない芸能系の後輩とかからもさ、『おめでとうございます』って長文で来てさ。10時間ぐらい寝かせてさ。なんて返していいか分かんねぇから。で、フェイク、フェイク！って送ってやったよ」と語った。