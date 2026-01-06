三重県菰野町の役場では、5日から、来庁者に窓口への案内などをする「AIアバター」の運用が始まりました。

菰野町の職員がデザインした制服に身を包み、英語や中国語など4カ国語に対応した「AIさくらさん」。音声やタッチパネルで質問に回答する総合案内の役割を担い、役場を訪れた人たちが興味津々で活用していました。

訪れた人は「初めての方でもわかりやすくていいと思う」などと話していました。

菰野町ではAIを活用し、2月からホームページのチャットや電話対応を24時間365日行う予定で、AIアバターを含む3つまとめての導入は東海3県の自治体で初めてだということです。

関係者は「みなさんにお話しいただくことで、どんどん新しいことを覚えていくので、親しみを持って、遠慮なさらず、さくらさんにたくさん話しかけていただくことで、さくらさんも（学習して）どんどん町民の方にサービス提供が上手にできるようになっていくので、みなさんに協力いただきたい」と話しています。

また、菰野町役場では業務効率化と職員の働き方改革の一環で、5日から役場の開庁時間が午前9時から夕方4時半までに短縮されています。