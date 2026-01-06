Image: moeco

マスキングテープのコーナーに行くと、「こんなものまでマステに？ 」と驚くことがあります。その発想と可愛さたるや。絶対に使わないだろうと思いつつも、ついつい買っちゃいます。

そして、そんなマステ界に新たなるスター誕生。「基板」です。

まぁ、みんな基板好きだよね

「基板アート マスキングテープ」は、電子基板の配線や部品配置をそのままマステにしています。

製造は、「mt」でおなじみのカモ井加工紙。粘着や紙質の安心感で定評がある日本製マステブランドです。

素材は和紙。印刷可能な最小線幅に挑戦し、極細の配線やシルク文字まで再現。細かいパターンが潰れない、ちょっと本気すぎる仕様です。

こだわりが強すぎる

配線、IC、抵抗、コンデンサのフットプリントを並べ、部品名のシルク文字には「moeco JAPAN」のロゴが入っています。色は、金のパッド、深緑のレジスト、薄緑の配線、白のシルクという、基板好きがニヤッとする配色。金インクは光の当たり方でさりげなく光るそう。

幅は24mmと太めで存在感抜群。どこで切っても絵柄が途切れないリピート設計なので、ペンに巻いても、ノートに貼っても、だいたい全部「基板」になります。

価格は1650円。

基板が好きな人、ガジェット愛をさりげなく主張したい人にオススメです。

