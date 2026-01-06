横浜FCにレンタルバックの森。写真：鈴木颯太朗

　横浜FCは１月６日、ジェフユナイテッド千葉に期限付き移籍していた森海渡のレンタルバックを発表した。

　2025シーズン途中に千葉に赴き、J１復帰を果たしたチームで12試合に出場。横浜FCに戻ってきた25歳FWは「横浜FCに関わる全ての皆様へ。クラブが居た場所へ戻るために、変わった姿をピッチで表現します。三ツ沢で会いましょう」とクラブの公式サイトでコメントした。
 
　背番号は以前の「18番」で変わらず。さらに成長したストライカーのゴール量産が期待されている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

