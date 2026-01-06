6日午前10時37分ごろ、鳥取県、島根県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は島根県東部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度4を観測したのは、鳥取県の湯梨浜町、北栄町、米子市、境港市、日吉津村、鳥取南部町、伯耆町、日南町、それに鳥取日野町、島根県の松江市と安来市です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□鳥取県

湯梨浜町 北栄町 米子市

境港市 日吉津村 鳥取南部町

伯耆町 日南町 鳥取日野町



□島根県

松江市 安来市

■震度3

□鳥取県

倉吉市 琴浦町 大山町

江府町 鳥取市



□島根県

出雲市 雲南市 奥出雲町

益田市 大田市 江津市

川本町 島根美郷町 邑南町

海士町 隠岐の島町



□京都府

与謝野町



□兵庫県

豊岡市



□岡山県

新見市 真庭市 岡山北区

岡山東区 岡山南区 倉敷市

総社市 備前市 瀬戸内市

赤磐市



□広島県

庄原市 尾道市 福山市

広島府中市 神石高原町 広島中区

広島西区 広島安佐北区 呉市

大竹市 廿日市市 江田島市

府中町 海田町 坂町



□山口県

岩国市 柳井市



□香川県

高松市 土庄町 小豆島町



□愛媛県

今治市

■震度2

□鳥取県

三朝町 智頭町 八頭町



□島根県

飯南町 浜田市 西ノ島町



□京都府

宮津市 京丹後市



□兵庫県

兵庫香美町 明石市 加古川市

高砂市 加西市 丹波市

加東市 姫路市 相生市

赤穂市 たつの市 福崎町

兵庫太子町 上郡町 淡路市



□岡山県

津山市 新庄村 鏡野町

岡山美咲町 岡山中区 玉野市

笠岡市 井原市 高梁市

浅口市 和気町 早島町

里庄町 矢掛町 吉備中央町



□広島県

広島三次市 安芸高田市 安芸太田町

北広島町 三原市 世羅町

広島東区 広島南区 広島安佐南区

広島安芸区 竹原市 東広島市

熊野町 大崎上島町



□山口県

周防大島町 和木町 田布施町

平生町 萩市 山口市

防府市 下松市 周南市



□香川県

さぬき市 東かがわ市 三木町

直島町 丸亀市 坂出市

善通寺市 観音寺市 三豊市

宇多津町 綾川町 琴平町

多度津町 まんのう町



□愛媛県

西条市 上島町 松山市

伊予市 伊方町



□福井県

高浜町



□徳島県

徳島市 鳴門市 小松島市

吉野川市 美馬市 徳島三好市

松茂町 北島町 藍住町

東みよし町



□高知県

安芸市 高知市 黒潮町



□福岡県

新宮町 中間市 遠賀町



□佐賀県

神埼市 みやき町 白石町



□大分県

姫島村

■震度1

□鳥取県

岩美町 鳥取若桜町



□島根県

津和野町 吉賀町 知夫村



□京都府

福知山市 舞鶴市 伊根町

京都中京区 京都右京区 京都伏見区

京都西京区 亀岡市 城陽市

向日市 長岡京市 八幡市

南丹市 大山崎町 久御山町



□兵庫県

養父市 朝来市 新温泉町

神戸東灘区 神戸兵庫区 神戸長田区

神戸垂水区 神戸北区 神戸中央区

神戸西区 尼崎市 西宮市

芦屋市 西脇市 宝塚市

三木市 小野市 三田市

丹波篠山市 多可町 兵庫稲美町

播磨町 宍粟市 市川町

兵庫神河町 佐用町 洲本市

南あわじ市



□岡山県

美作市 勝央町 奈義町

西粟倉村 久米南町



□広島県

広島佐伯区



□山口県

光市 長門市 阿武町

下関市 宇部市 山陽小野田市



□愛媛県

新居浜市 四国中央市 東温市

愛媛松前町 宇和島市 八幡浜市

西予市



□福井県

敦賀市 小浜市 福井おおい町

福井若狭町 越前町



□徳島県

阿波市 石井町 板野町

つるぎ町 阿南市 牟岐町

美波町



□高知県

東洋町 奈半利町 田野町

安田町 芸西村 南国市

土佐市 高知香南市 香美市

土佐町 大川村 いの町

越知町 日高村



□福岡県

宗像市 芦屋町 水巻町

久留米市



□佐賀県

佐賀市 鳥栖市 小城市

上峰町 江北町



□大分県

国東市 大分市 臼杵市

佐伯市



□岐阜県

大垣市 海津市



□滋賀県

彦根市 長浜市 大津市

近江八幡市



□大阪府

大阪福島区 大阪此花区 大阪港区

大阪西淀川区 大阪東淀川区 大阪城東区

大阪淀川区 大阪北区 豊中市

池田市 高槻市 八尾市

寝屋川市 大東市 箕面市

摂津市 四條畷市 交野市

島本町 能勢町 大阪堺市堺区

泉大津市



□和歌山県

和歌山市 有田市 紀の川市

岩出市 和歌山美浜町 みなべ町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。