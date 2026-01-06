鳥取県、島根県で最大震度4のやや強い地震 鳥取県・湯梨浜町、北栄町、米子市、境港市、日吉津村、鳥取南部町
6日午前10時37分ごろ、鳥取県、島根県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は島根県東部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。
最大震度4を観測したのは、鳥取県の湯梨浜町、北栄町、米子市、境港市、日吉津村、鳥取南部町、伯耆町、日南町、それに鳥取日野町、島根県の松江市と安来市です。
【各地の震度詳細】
■震度4
□鳥取県
湯梨浜町 北栄町 米子市
境港市 日吉津村 鳥取南部町
伯耆町 日南町 鳥取日野町
□島根県
松江市 安来市
■震度3
□鳥取県
倉吉市 琴浦町 大山町
江府町 鳥取市
□島根県
出雲市 雲南市 奥出雲町
益田市 大田市 江津市
川本町 島根美郷町 邑南町
海士町 隠岐の島町
□京都府
与謝野町
□兵庫県
豊岡市
□岡山県
新見市 真庭市 岡山北区
岡山東区 岡山南区 倉敷市
総社市 備前市 瀬戸内市
赤磐市
□広島県
庄原市 尾道市 福山市
広島府中市 神石高原町 広島中区
広島西区 広島安佐北区 呉市
大竹市 廿日市市 江田島市
府中町 海田町 坂町
□山口県
岩国市 柳井市
□香川県
高松市 土庄町 小豆島町
□愛媛県
今治市
■震度2
□鳥取県
三朝町 智頭町 八頭町
□島根県
飯南町 浜田市 西ノ島町
□京都府
宮津市 京丹後市
□兵庫県
兵庫香美町 明石市 加古川市
高砂市 加西市 丹波市
加東市 姫路市 相生市
赤穂市 たつの市 福崎町
兵庫太子町 上郡町 淡路市
□岡山県
津山市 新庄村 鏡野町
岡山美咲町 岡山中区 玉野市
笠岡市 井原市 高梁市
浅口市 和気町 早島町
里庄町 矢掛町 吉備中央町
□広島県
広島三次市 安芸高田市 安芸太田町
北広島町 三原市 世羅町
広島東区 広島南区 広島安佐南区
広島安芸区 竹原市 東広島市
熊野町 大崎上島町
□山口県
周防大島町 和木町 田布施町
平生町 萩市 山口市
防府市 下松市 周南市
□香川県
さぬき市 東かがわ市 三木町
直島町 丸亀市 坂出市
善通寺市 観音寺市 三豊市
宇多津町 綾川町 琴平町
多度津町 まんのう町
□愛媛県
西条市 上島町 松山市
伊予市 伊方町
□福井県
高浜町
□徳島県
徳島市 鳴門市 小松島市
吉野川市 美馬市 徳島三好市
松茂町 北島町 藍住町
東みよし町
□高知県
安芸市 高知市 黒潮町
□福岡県
新宮町 中間市 遠賀町
□佐賀県
神埼市 みやき町 白石町
□大分県
姫島村
■震度1
□鳥取県
岩美町 鳥取若桜町
□島根県
津和野町 吉賀町 知夫村
□京都府
福知山市 舞鶴市 伊根町
京都中京区 京都右京区 京都伏見区
京都西京区 亀岡市 城陽市
向日市 長岡京市 八幡市
南丹市 大山崎町 久御山町
□兵庫県
養父市 朝来市 新温泉町
神戸東灘区 神戸兵庫区 神戸長田区
神戸垂水区 神戸北区 神戸中央区
神戸西区 尼崎市 西宮市
芦屋市 西脇市 宝塚市
三木市 小野市 三田市
丹波篠山市 多可町 兵庫稲美町
播磨町 宍粟市 市川町
兵庫神河町 佐用町 洲本市
南あわじ市
□岡山県
美作市 勝央町 奈義町
西粟倉村 久米南町
□広島県
広島佐伯区
□山口県
光市 長門市 阿武町
下関市 宇部市 山陽小野田市
□愛媛県
新居浜市 四国中央市 東温市
愛媛松前町 宇和島市 八幡浜市
西予市
□福井県
敦賀市 小浜市 福井おおい町
福井若狭町 越前町
□徳島県
阿波市 石井町 板野町
つるぎ町 阿南市 牟岐町
美波町
□高知県
東洋町 奈半利町 田野町
安田町 芸西村 南国市
土佐市 高知香南市 香美市
土佐町 大川村 いの町
越知町 日高村
□福岡県
宗像市 芦屋町 水巻町
久留米市
□佐賀県
佐賀市 鳥栖市 小城市
上峰町 江北町
□大分県
国東市 大分市 臼杵市
佐伯市
□岐阜県
大垣市 海津市
□滋賀県
彦根市 長浜市 大津市
近江八幡市
□大阪府
大阪福島区 大阪此花区 大阪港区
大阪西淀川区 大阪東淀川区 大阪城東区
大阪淀川区 大阪北区 豊中市
池田市 高槻市 八尾市
寝屋川市 大東市 箕面市
摂津市 四條畷市 交野市
島本町 能勢町 大阪堺市堺区
泉大津市
□和歌山県
和歌山市 有田市 紀の川市
岩出市 和歌山美浜町 みなべ町
