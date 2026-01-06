TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

6日午前10時37分ごろ、鳥取県、島根県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は島根県東部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度4を観測したのは、鳥取県の湯梨浜町、北栄町、米子市、境港市、日吉津村、鳥取南部町、伯耆町、日南町、それに鳥取日野町、島根県の松江市と安来市です。

【各地の震度詳細】

■震度4
□鳥取県
湯梨浜町　北栄町　米子市
境港市　日吉津村　鳥取南部町
伯耆町　日南町　鳥取日野町

□島根県
松江市　安来市

■震度3
□鳥取県
倉吉市　琴浦町　大山町
江府町　鳥取市

□島根県
出雲市　雲南市　奥出雲町
益田市　大田市　江津市
川本町　島根美郷町　邑南町
海士町　隠岐の島町

□京都府
与謝野町

□兵庫県
豊岡市

□岡山県
新見市　真庭市　岡山北区
岡山東区　岡山南区　倉敷市
総社市　備前市　瀬戸内市
赤磐市

□広島県
庄原市　尾道市　福山市
広島府中市　神石高原町　広島中区
広島西区　広島安佐北区　呉市
大竹市　廿日市市　江田島市
府中町　海田町　坂町

□山口県
岩国市　柳井市

□香川県
高松市　土庄町　小豆島町

□愛媛県
今治市

■震度2
□鳥取県
三朝町　智頭町　八頭町

□島根県
飯南町　浜田市　西ノ島町

□京都府
宮津市　京丹後市

□兵庫県
兵庫香美町　明石市　加古川市
高砂市　加西市　丹波市
加東市　姫路市　相生市
赤穂市　たつの市　福崎町
兵庫太子町　上郡町　淡路市

□岡山県
津山市　新庄村　鏡野町
岡山美咲町　岡山中区　玉野市
笠岡市　井原市　高梁市
浅口市　和気町　早島町
里庄町　矢掛町　吉備中央町

□広島県
広島三次市　安芸高田市　安芸太田町
北広島町　三原市　世羅町
広島東区　広島南区　広島安佐南区
広島安芸区　竹原市　東広島市
熊野町　大崎上島町

□山口県
周防大島町　和木町　田布施町
平生町　萩市　山口市
防府市　下松市　周南市

□香川県
さぬき市　東かがわ市　三木町
直島町　丸亀市　坂出市
善通寺市　観音寺市　三豊市
宇多津町　綾川町　琴平町
多度津町　まんのう町

□愛媛県
西条市　上島町　松山市
伊予市　伊方町

□福井県
高浜町

□徳島県
徳島市　鳴門市　小松島市
吉野川市　美馬市　徳島三好市
松茂町　北島町　藍住町
東みよし町

□高知県
安芸市　高知市　黒潮町

□福岡県
新宮町　中間市　遠賀町

□佐賀県
神埼市　みやき町　白石町

□大分県
姫島村

■震度1
□鳥取県
岩美町　鳥取若桜町

□島根県
津和野町　吉賀町　知夫村

□京都府
福知山市　舞鶴市　伊根町
京都中京区　京都右京区　京都伏見区
京都西京区　亀岡市　城陽市
向日市　長岡京市　八幡市
南丹市　大山崎町　久御山町

□兵庫県
養父市　朝来市　新温泉町
神戸東灘区　神戸兵庫区　神戸長田区
神戸垂水区　神戸北区　神戸中央区
神戸西区　尼崎市　西宮市
芦屋市　西脇市　宝塚市
三木市　小野市　三田市
丹波篠山市　多可町　兵庫稲美町
播磨町　宍粟市　市川町
兵庫神河町　佐用町　洲本市
南あわじ市

□岡山県
美作市　勝央町　奈義町
西粟倉村　久米南町

□広島県
広島佐伯区

□山口県
光市　長門市　阿武町
下関市　宇部市　山陽小野田市

□愛媛県
新居浜市　四国中央市　東温市
愛媛松前町　宇和島市　八幡浜市
西予市

□福井県
敦賀市　小浜市　福井おおい町
福井若狭町　越前町

□徳島県
阿波市　石井町　板野町
つるぎ町　阿南市　牟岐町
美波町

□高知県
東洋町　奈半利町　田野町
安田町　芸西村　南国市
土佐市　高知香南市　香美市
土佐町　大川村　いの町
越知町　日高村

□福岡県
宗像市　芦屋町　水巻町
久留米市

□佐賀県
佐賀市　鳥栖市　小城市
上峰町　江北町

□大分県
国東市　大分市　臼杵市
佐伯市

□岐阜県
大垣市　海津市

□滋賀県
彦根市　長浜市　大津市
近江八幡市

□大阪府
大阪福島区　大阪此花区　大阪港区
大阪西淀川区　大阪東淀川区　大阪城東区
大阪淀川区　大阪北区　豊中市
池田市　高槻市　八尾市
寝屋川市　大東市　箕面市
摂津市　四條畷市　交野市
島本町　能勢町　大阪堺市堺区
泉大津市

□和歌山県
和歌山市　有田市　紀の川市
岩出市　和歌山美浜町　みなべ町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。