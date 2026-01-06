6日午前10時37分ごろ、鳥取県、島根県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

今後の情報に注意してください。

最大震度4を観測したのは、鳥取県中部、鳥取県西部、島根県東部です。