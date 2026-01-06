ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】山陽新幹線 全区間で運転見合わせ 鳥取・島根で震度5… 【速報】山陽新幹線 全区間で運転見合わせ 鳥取・島根で震度5強 【速報】山陽新幹線 全区間で運転見合わせ 鳥取・島根で震度5強 2026年1月6日 10時39分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ JR西日本によりますと、さきほどの地震で山陽新幹線は新大阪駅から博多駅までの全線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） マンション, 介護タクシー, 工場, 静岡, イベント, 葬祭, 老人ホーム, 訪問介護, 在宅医療, 寺田屋