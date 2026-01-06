BUDDiiS森愁斗、右上腕骨骨幹部骨折で2月上旬まで療養 公演企画コーナーで負傷【報告全文】
俳優の森愁斗（SHOOT／BUDDiiS）が、右上腕骨骨幹部骨折との診断を受け、2月上旬まで療養することが6日、所属グループ公式サイトで発表された。
【写真】オーラがすごい！広い大地にたたずむBUDDiiS
公式サイトでは「2026年1月4日に開催されました『New Beginning Fes 2026』の公演企画コーナーにてメンバーのSHOOTが腕を負傷いたしました件につきましてご報告いたします。医療機関での診察及び検査の結果、右上腕骨骨幹部骨折との診断を受けました」と報告。「医師の指示のもと、回復を最優先とするため、2月上旬まで療養とさせていただきます」と伝えた。
続けて「以降の復帰時期につきましては、治療経過を見ながら医師およびトレーナーと相談の上、改めてご報告させていただきます」とし、「ファンの皆様、関係者の皆様にはご心配・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とつづった。
【報告全文】
いつもBUDDiiSを応援いただき、誠にありがとうございます。
2026年1月4日に開催されました「New Beginning Fes 2026」の公演企画コーナーにてメンバーのSHOOTが腕を負傷いたしました件につきましてご報告いたします。
医療機関での診察及び検査の結果、右上腕骨骨幹部骨折との診断を受けました。
医師の指示のもと、回復を最優先とするため、2月上旬まで療養とさせていただきます。
以降の復帰時期につきましては、治療経過を見ながら医師およびトレーナーと相談の上、改めてご報告させていただきます。
ファンの皆様、関係者の皆様にはご心配・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2026年1月 6日
株式会社 SDR
■SHOOT・欠席公演
「SDGs推進 TGC しずおか 2026」
1月10日（土） 【静岡県】ツインメッセ静岡 北館大展示場
「THIS IS BUDDiiS」リリースイベント
1月11日（日） 【埼玉県】イオンレイクタウンmori G駐車場屋外特設ステージ
1月12日（月・祝）【大阪府】セブンパーク天美１F AMAMI STADIUM
1月24日（土） 【大阪府】ららぽーとEXPOCITY 1F空の広場
1月25日（日） 【千葉県】豊砂公園(イオンモール幕張新都心・横)
1月31日（土） 【神奈川県】ラゾーナ川崎プラザ 2階ルーファ広場
2月1日（日） 【愛知県】三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス 屋外イベントスペース「デカゴン」
2月8日（日） 【兵庫県】TOTTEI PARK
「DAN!DAN!EBiDAN! presents ダンエビ祭〜新年会2026〜」
1月27日（火） 【東京都】豊洲PIT
【写真】オーラがすごい！広い大地にたたずむBUDDiiS
公式サイトでは「2026年1月4日に開催されました『New Beginning Fes 2026』の公演企画コーナーにてメンバーのSHOOTが腕を負傷いたしました件につきましてご報告いたします。医療機関での診察及び検査の結果、右上腕骨骨幹部骨折との診断を受けました」と報告。「医師の指示のもと、回復を最優先とするため、2月上旬まで療養とさせていただきます」と伝えた。
【報告全文】
いつもBUDDiiSを応援いただき、誠にありがとうございます。
2026年1月4日に開催されました「New Beginning Fes 2026」の公演企画コーナーにてメンバーのSHOOTが腕を負傷いたしました件につきましてご報告いたします。
医療機関での診察及び検査の結果、右上腕骨骨幹部骨折との診断を受けました。
医師の指示のもと、回復を最優先とするため、2月上旬まで療養とさせていただきます。
以降の復帰時期につきましては、治療経過を見ながら医師およびトレーナーと相談の上、改めてご報告させていただきます。
ファンの皆様、関係者の皆様にはご心配・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2026年1月 6日
株式会社 SDR
■SHOOT・欠席公演
「SDGs推進 TGC しずおか 2026」
1月10日（土） 【静岡県】ツインメッセ静岡 北館大展示場
「THIS IS BUDDiiS」リリースイベント
1月11日（日） 【埼玉県】イオンレイクタウンmori G駐車場屋外特設ステージ
1月12日（月・祝）【大阪府】セブンパーク天美１F AMAMI STADIUM
1月24日（土） 【大阪府】ららぽーとEXPOCITY 1F空の広場
1月25日（日） 【千葉県】豊砂公園(イオンモール幕張新都心・横)
1月31日（土） 【神奈川県】ラゾーナ川崎プラザ 2階ルーファ広場
2月1日（日） 【愛知県】三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス 屋外イベントスペース「デカゴン」
2月8日（日） 【兵庫県】TOTTEI PARK
「DAN!DAN!EBiDAN! presents ダンエビ祭〜新年会2026〜」
1月27日（火） 【東京都】豊洲PIT