6日午前10時18分ごろ、鳥取県、島根県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。

【写真を見る】【地震情報】鳥取・島根で最大震度5強 愛知･岐阜･三重でも震度2観測 震源の深さは約10km マグニチュード6.2と推定

気象庁によりますと、震源地は島根県東部で、震源の深さは約10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度5強を観測したのは、鳥取県西部、島根県東部です。

また、東海3県でも以下の地域で地震を観測しています。

愛知･岐阜･三重の震度情報

岐阜県

〈震度２〉

大垣市・羽島市・海津市・岐南町・養老町・輪之内町・安八町・大野町

〈震度１〉

岐阜市・各務原市・岐阜山県市・瑞穂市・本巣市・笠松町・垂井町・関ケ原町・神戸町・揖斐川町・岐阜池田町・北方町・多治見市・中津川市・美濃加茂市・土岐市

愛知県

〈震度２〉

名古屋中川区・名古屋港区・稲沢市・愛西市・弥富市・みよし市・あま市・蟹江町・飛島村

〈震度１〉

名古屋千種区・名古屋東区・名古屋北区・名古屋西区・名古屋中村区・名古屋中区・名古屋昭和区・名古屋瑞穂区・名古屋熱田区・名古屋守山区・名古屋緑区・名古屋名東区・名古屋天白区・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井市・碧南市・刈谷市

・豊田市・安城市・西尾市・犬山市・常滑市・愛知江南市・小牧市・東海市・大府市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・豊明市・日進市・清須市・北名古屋市・長久手市・東郷町・扶桑町・大治町・阿久比町・南知多町・愛知美浜町・武豊町・蒲郡市・田原市

三重県

〈震度２〉

四日市市・桑名市・鈴鹿市・いなべ市・木曽岬町・菰野町・三重朝日町・川越町・津市・伊賀市

〈震度１〉

亀山市・東員町・松阪市・伊勢市・三重紀北町