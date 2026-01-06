俳優の玉木宏（４５）が６日放送のフジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）に出演し、刺激を受けた俳優について語った。

同局の軽部真一アナウンサーからのインタビューで「２０代はどういう時代だった？」と質問された玉木は、「２０代はひたすら、がむしゃらに生きた時代。有名になりたい、知名度を上げる。たくさんいろんな作品の、いいポジションで出演したいという」と回顧。野心がたぎっていたか問われると、「たぎってましたね」と振り返った。

一方で「この人にはかなわないなっていうのも、どこか常に劣等感だったりとか感じたりするときがあって」と吐露。軽部アナから「この人には勝てないかもしれないと、具体的に挙げるとしたら？」と聞かれると、「ウォーターボーイズという作品で一緒にやっていた妻夫木聡くん」と同じ４５歳の妻夫木を挙げ、「ライバルでもあり、常にその背中を追いかけた時期は、気持ち的にはあった気がします」と明かした。

「でも別にライバルだからと言って敵ではないので、のだめ（カンタービレ）のメンバーにしても、ウォーターボーイズのメンバーにしても、ほんとにいい刺激をもらえるような、すばらしい仲間だと今も思ってます」と語った。