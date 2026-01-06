テレ朝・森葉子アナ、第2子妊娠を公表 休職へ「大切なものが増え活力が増す分、パワー満タンで戻ってきます」
【モデルプレス＝2026/01/06】テレビ朝日アナウンサーの公式Instagramが5日、更新された。同局系アナウンサー・森葉子（39）が妊娠を公表した。
【写真】妊娠公表の39歳美人アナ、美しすぎるハッピ姿
森アナは「明けましておめでとうございます。私事ですが…今年家族が1人増えます」と報告。「しばらくお仕事をお休みさせて頂きますが、大切なものが増え活力が増す分、パワー満タンで戻ってきます！今年もよろしくお願い致します」とつづった。投稿では、白のトップスにロングスカートを合わせた装いに身を包み、笑顔を見せた森アナの写真が公開されている。
森アナは、2010年4月1日にテレビ朝日に入社。「ABEMA Morning」（ABEMA／毎週月曜〜金曜午前7：00〜）、「ABEMA NEWS」（ABEMA／毎週月曜〜金曜午後2：00〜）を担当している。2020年8月に一般男性と結婚。2021年夏に第1子を出産している。（modelpress編集部）
◆森葉子アナ、妊娠を公表
◆第2子妊娠を公表・森葉子アナって？
