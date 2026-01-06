「今日好き」“たくはる”林田拓也＆村谷はるなカップル、ドレス＆タキシード姿で見つめ合い ソウルで1年記念デート「綺麗すぎるからめっちゃ緊張した」
【モデルプレス＝2026/01/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）の特別編として、林田拓也と村谷はるなの“たくはるカップル”の韓国・ソウルでの1年記念のデートの様子が公開された。
2025年1月に放送した『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』にてカップルとなった、たくやとはるなは、2人の思い出の地ともいえるソウルを満喫。まずソウルに着いた2人は、『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』での出会いのシーンを再現した。
当時座っていたベンチに腰掛け、たくやははるなにマフラーを巻いてあげると、「1年記念！楽しもうね（ハートマーク）」のメッセージと共に手袋をプレゼント。続けて「初デートのときみたいに、あなたをお姫様にします」と宣言したたくやは、まずローラースケート場へ向かう。
何度もこけながらも、手をつないでアクティビティを楽しんだ2人は、続いてフォトスタジオへ。「こっちに座って待ってて」と言ってたくやがはるなの前に持ってきたのはピンクのドレス。「はるちゃん、1年記念だからドレスで写真撮りましょう」と、タキシード姿で提案するたくやに「本物のお姫さまじゃん！すごいタキシード」とはるなは興奮気味に返す。
ドレスを着たはるなを目の当たりにすると、たくやは「めっちゃ可愛いやん！めっちゃ感動してる、めちゃくちゃ綺麗じゃん」とべた褒め。始終にこやかに撮影が続く。ドレスでの撮影に加え、たくやはサプライズで花束をプレゼントすると、「今日いっぱいサプライズあるね」とはるなはさらに嬉しそうな表情に。写真を撮り終えた2人は「楽しかった〜！」と言い合うと、「こんなに素敵なドレスとお花を用意していただけて嬉しいわ」とはるなが言い、それに対してたくやも「超綺麗やわ、もう世界一やん、いや宇宙一か」と言いつつ、「見つめ合うのでさ、綺麗すぎるからめっちゃ緊張した」と明かしていた。
その後、2人は『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』でも訪れた屋台へ。当時と同様にトッポギとヤンニョムチキンを頼み、「あの時の味だ」と当時の思い出話に花を咲かせる。「なんか懐かしいね。出会いのときはたくやくんのことずっと一途に思ってたのね」と切り出したはるなは、「早く伝えたくてしょうがなくて、やっとここで言えたから、ちゃんと気持ち伝えられてスッキリしたし、たくやくんが喜んでくれて嬉しかったっていう気持ちもあって。すごいいろんないい思い出って感じ」と当時の気持ちを振り返った。
一方のたくやも「前の編（『今日、好きになりました。冬休み編2024』）から好きだった人に、一番に想ってるよって言われたんだよ。めっちゃ嬉しくない？俺あの時発狂しそうだったもん」と当時を思い出しながら笑顔で語った。「まだ日本に帰りたくないな」「まだずっといたいね」と話す2人は次なる場所へ。最後に向かったのは、2人の思い出写真がたくさん飾られている一室。写真を見返しながら思い出に浸るはるなに、たくやは最後のサプライズとして屋上へ連れ出す。
“魔法の力”で雪を降らせたたくやは、改めてはるなへ気持ちを伝える。それを聞いたはるなは、これまでサプライズをしてきたたくやに、お返しのサプライズプレゼントを。「韓国では初雪が降ったら永遠に仲良くなれるという話」になぞらえ、初雪の積もる中ハグをしてお互いの大切さを確かめ合った2人のソウルデートは幕を閉じた。（modelpress編集部）
