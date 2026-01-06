定番の『ほうれん草のオイルパスタ』が和風だしで店の味に？leikogaさんの裏技

インスタグラムのフォロワー4.9万人、センスのよい盛りつけやライフスタイルが支持されるleikoga（ @leikoga ）さんに、とっておきのレシピを教えていただきました。

香ばしくからいりしたナッツがアクセントの、オイル仕立てのパスタ。

だしのうまみをほんのり効かせることで奥行きが生まれ、定番のほうれん草とハムでも「お？」と思わせる一皿に。ふだんのランチにはもちろん、さりげなく振る舞いたい日にも重宝します。

『ほうれん草とハムのオイルパスタ』のレシピ

材料（2人分）

スパゲティ（1.8mm、ゆで時間9分のもの）……200g

ほうれん草……1/2わ（約100g）

ハム……5枚（約60g）

カシューナッツ（生・無塩）……30g

にんにくのみじん切り……小さじ2

バター（食塩不使用）……30g

昆布だし（下記参照）……1/2カップ（ソース用）、大さじ2（調整用）

塩……小さじ1/3

こしょう……少々

オリーブオイル……大さじ2

昆布だしのとり方

小鍋に水500ml、昆布（7×7cm）1枚を入れ、10分ほどおく。中火にかけ、沸騰する直前に火を止める。さめるまでおき、昆布を取り出す。

作り方

（1）下ごしらえをする

フライパンにカシューナッツを入れて弱火にかけ、香ばしくからいりする。取り出して清潔なふきんにはさみ、包丁の背などで粗く押し砕く。ほうれん草は長さ4cmに切る。ハムは半分に切り、横に幅8mmに切る。

（2）パスタをゆでる

鍋に2リットルの湯を沸かし、塩20g（分量外）を加える。スパゲティを加え、8分ほどゆでる。

（3）ソースを作る

フライパンにバターを強めの中火で熱し、にんにくを炒める。香りが立ってきたらほうれん草を加え、バターをなじませる。ハムを加えてさっと炒め、火を止める。

（4）パスタを加えて仕上げる

（2）のゆで上がりの1分前に（3）に昆布だし1/2カップを加えて中火にかけ、煮立たせる。湯をきった（2）を加え、好みの堅さになるまで1〜2分、ときどき混ぜながら煮つめる（途中水分がたりなければ、昆布だし大さじ2を加える）。火を止めて塩、こしょうで味をととのえ、（1）のナッツと、オリーブオイルを加えてひと混ぜする。

いつもの材料で、いつもより少しだけ特別に。食べるたびに頬がゆるみ、ちょっと気分が上がります♪

（『オレンジページ』2025年12月17日号より）