通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間物7%台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.49 6.00 5.87 6.47
1MO 8.22 5.43 6.78 6.13
3MO 8.59 5.50 7.20 6.31
6MO 8.87 5.73 7.70 6.75
9MO 9.03 5.98 7.98 7.09
1YR 9.12 6.15 8.18 7.32
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.31 7.78 6.79
1MO 7.27 7.80 6.40
3MO 7.81 8.12 6.54
6MO 8.38 8.60 6.81
9MO 8.73 8.91 7.03
1YR 8.94 9.17 7.16
東京時間10:02現在 参考値
ドル円1週間物ボラティリティは7%台半ば。今週末に米雇用統計を控えているものの、市場の警戒感はそれほど高まっていない。
ドル円1週間物ボラティリティは7%台半ば。今週末に米雇用統計を控えているものの、市場の警戒感はそれほど高まっていない。