通貨オプション　ボラティリティー　ドル円1週間物7%台

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.49　6.00　5.87　6.47
1MO　8.22　5.43　6.78　6.13
3MO　8.59　5.50　7.20　6.31
6MO　8.87　5.73　7.70　6.75
9MO　9.03　5.98　7.98　7.09
1YR　9.12　6.15　8.18　7.32

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.31　7.78　6.79
1MO　7.27　7.80　6.40
3MO　7.81　8.12　6.54
6MO　8.38　8.60　6.81
9MO　8.73　8.91　7.03
1YR　8.94　9.17　7.16
東京時間10:02現在　参考値

ドル円1週間物ボラティリティは7%台半ば。今週末に米雇用統計を控えているものの、市場の警戒感はそれほど高まっていない。