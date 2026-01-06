BTS¡¢¥½¥¦¥ë¡¦À¤½¡Ê¸²½²ñ´Û¤ò¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡ÆüËÜ´Þ¤àÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¤â¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦BTS¤¬¡¢5th¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò3·î20Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Ìó3Ç¯9¥ö·î¤Ö¤ê¤Î¡È´°Á´ÂÎ¡É¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¸÷²½Ìç¹¾ì¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÀ¤½¡¡Ê¥»¥¸¥ç¥ó¡ËÊ¸²½²ñ´Û¤ÎÃæ±û³¬ÃÊ¤¬¡¢BTS¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹Í»¡²ÃÂ®¡Ä¡ª¿·Éè¥í¥´¤ÎÂ¤·ÁÊª¤âÅÐ¾ì
¡¡À¤½¡Ê¸²½²ñ´Û¤Ç¤Ï5Æü¡¢3·î20Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëThe 5th Album¤Î¥í¥´¡¢È¯ÇäÆü¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÍÑ¤¤¤Æ²°³°³¬ÃÊ¤ò¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£À¤½¡Ê¸²½²ñ´Û¤¬´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½·Ý½Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¶õ´Ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢ËÜ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡BTS¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖBIGHIT MUSIC¡×¤Ï¡ÖBTS¤Ï´Ú¹ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î´°Á´ÂÎ¤Ç¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Èà¤é¤ÎÊ¸²½Åª¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥½¥¦¥ë¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡×¤Èº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ÕµÁ¤òÀâÌÀ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢Åìµþ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ê¤É¡¢À¤³¦¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç¤â²°³°¹¹ð¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯·×²è¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¤½¡Ê¸²½²ñ´Û¤Î³¬ÃÊ¾åÃÊ¤Ë¤Ï¡¢¿·Éè¤Î¥í¥´¤ÎÂ¤·ÁÊª¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î´Ø¿´¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥í¥´¤ÏÀèÆü¡¢BTS¤¬Á´À¤³¦¤ÎARMY¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤ËÁ÷¤Ã¤¿Ä¾É®¼ê»æ¤òÄÌ¤¸¤Æ½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¼«È¯Åª¤Ë²ò¼á¤ò½ä¤é¤»¡¢¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÆü¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢BTS¤Ï3·î20Æü¤Ë5ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£´°Á´ÂÎ¤Ç¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÌó3Ç¯9¥ö·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¿·Éè¤Ë¤ÏÁ´14¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ÎÃæ¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿´¶¾ð¤ä³ëÆ£¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡Èº£¤ÎBTS¡É¤òÇ»Ì©¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£7¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¸ø³«¸å¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï1·î14Æü¤Ë¡ÖWeverse¡×¤Ë¤Æ¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£
