“投資家”桐谷さん、大手企業の若い女性3人と記念写真でデレデレ「金の力って凄い」「モテモテやん」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が6日、自身のXを更新し、若い女性3人との記念写真を投稿した。
【写真】大手企業の若い女性3人！密着するデレデレ顔の桐谷さん
連日、優待品は保有株について紹介している桐谷さんだが、今回は「一風堂で食事をしていたら、若い女性3人が、私たち日清食品に勤めてます。桐谷さんウチに来てサインをされたのですかと、私が日清食品の社内食堂の壁にサインをしている写真を見せられました」と報告。
桐谷さんを含めた若い女性3人との4ショット写真も投稿し「ツーショット撮影をして、他の人たちとも写真を撮り、店を出て下りのエレベーターに乗ったら、また一緒に」と伝えた。
写真ではデレデレ顔の桐谷さんを見ることができ、ネット上では「鼻の下がのびてる」「桐谷さん新年からモテモテやんw」「金の力って凄い」などと反応している。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
