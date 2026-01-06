「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日午前１０時現在で、丸井グループ<8252.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



日本経済新聞社（東京都千代田区）は昨年１２月２５日、日経平均株主還元株４０指数の初の定期入れ替えを発表。同社株が除外となったことが売り予想数上昇につながっているようだ。



新たに採用されたのはアサヒグループホールディングス<2502.T>、Ｊ．フロント リテイリング<3086.T>、セブン＆アイ・ホールディングス<3382.T>、ＬＩＮＥヤフー<4689.T>、日本航空<9201.T>の５銘柄で、除外はオークマ<6103.T>、日東電工<6988.T>、伊藤忠商事<8001.T>、丸井Ｇの４銘柄。１４日の算出から反映される。



出所：MINKABU PRESS